La planète Gliese 486 b « super-Terre » récemment découverte pourrait détenir la clé pour découvrir la vie extraterrestre. La planète a enthousiasmé les scientifiques pour l’avenir de l’exoplanétologie, comme détaillé dans une nouvelle étude. Gliese 486 b est situé relativement près de la Terre, en orbite autour d’une étoile naine rouge qui est considérablement plus petite que notre soleil. La planète rocheuse semblable à la Terre peut détenir la clé pour trouver la vie extraterrestre, mais elle-même est inhospitalière et est comparée aux conditions chaudes et sèches de Vénus, « avec de possibles rivières de lave coulant à sa surface. »

L’astrophysicien et co-auteur de l’étude José Caballero du Centro de Astrobiología en Espagne note: « Nous disons que Gliese 486 b deviendra instantanément la pierre de Rosette de l’exoplanétologie – au moins pour les planètes semblables à la Terre », faisant référence à la pierre ancienne qui a aidé à déchiffrer les Égyptiens. hiéroglyphes. Bien que Gliese 486 b ne soit pas hospitalier avec des températures allant jusqu’à 800 degrés Fahrenheit, il est suffisamment proche de la Terre pour que les scientifiques puissent explorer l’atmosphère, ce qui pourrait faciliter la chasse à la vie extraterrestre.

Gliese 486 b est à 26,3 années-lumière (5,9 billions de miles) de la Terre. Et bien que cela semble vraiment loin, c’est en fait l’une des exoplanètes les plus proches de la Terre. Les scientifiques ont découvert plus de 4300 exoplanètes au fil des ans, allant des géantes gazeuses comme Jupiter aux petites planètes rocheuses semblables à la Terre. Cependant, la plupart d’entre eux sont trop loin pour étudier leurs atmosphères. « L’exoplanète doit avoir la bonne configuration physique et orbitale pour être adaptée aux recherches atmosphériques », a déclaré le planétologue Trifon Trifonov de l’Institut Max Planck d’Astronomie en Allemagne, auteur principal de la recherche publiée dans la revue Science.

Gliese 486 b pourrait être le candidat idéal pour la recherche sur l’atmosphère des exoplanètes. La planète est plus grande que la Terre, mais elle est encore considérablement plus petite que les autres planètes de notre système solaire. La naine rouge qu’elle orbite est plus petite que notre soleil et moins lumineuse. Cependant, Gliese 486 b est beaucoup plus proche de son étoile que nous ne le sommes du soleil. « Gliese 486 b ne peut pas être habitable, du moins pas comme nous le connaissons ici sur Terre », a déclaré Trifon Trifonov. « La planète n’a peut-être qu’une atmosphère ténue, le cas échéant. Nos modèles sont cohérents avec les deux scénarios parce que l’irradiation stellaire a tendance à évaporer les atmosphères, alors que, en même temps, la gravité planétaire est suffisamment forte pour la retenir. »

La composition chimique de l’atmosphère d’une planète peut en dire long sur son habitabilité possible. «Tout ce que nous apprenons avec l’atmosphère de Gliese 486 b et d’autres planètes semblables à la Terre sera appliqué, d’ici quelques décennies, à la détection de biomarqueurs ou de biosignatures: des caractéristiques spectrales sur les atmosphères d’exoplanètes qui ne peuvent être attribuées qu’à la vie extraterrestre. », Dit José Caballero. Bien qu’il faudra un certain temps avant que les scientifiques apprennent tout sur Gliese 486 b, il semble que cela aidera à étudier l’espace dans son ensemble. . a été l’un des premiers médias à rendre compte de Gliese 486 b et de ses liens possibles avec la vie extraterrestre.

