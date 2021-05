Lamborghini électrifiera sa gamme de modèles d’ici 2024 et lancera un modèle entièrement électrique avant 2030

Magnat ma 1000 - modèle d'exposition

Amplificateurs à tubes Magnat MA 1000 Amplificateur hybride haut de gamme avec étage préamplificateur. La synthèse parfaite entre préamplification à tubes audiophile et puissant amplificateur à transistors• La synthèse parfaite entre préamplification à tubes audiophile et puissant amplificateur à transistors - Tubes ECC-82 présélectionnés et soumis à un test de burn-in pendant 60 heures - L'amplificateur à transistors discret délivre 2 x 115 Watt de puissance nominale à 4 ohms - Grande diversité de branchement incluant pré-ampli Phono (MM et MC) - Boîtier au design élégant et confort d'utilisation moderne grâce à la télécommande de qualité. Amplificateur hybride haut de gamme avec étage préamplificateur L'amplificateur haut de gamme MA 1000 offre le meilleur de deux « mondes » : le son audiophile du préamplificateur à tubes haut de gamme et l'incroyable puissance de sortie d'un amplificateur à transistor moderne ! Ensemble, ces technologies distinctes offrent les conditions essentielles pour une excellente performance acoustique. La pièce maîtresse du MA 100 est sans aucun doute le préamplificateur à tubes doté de tubes ECC 82 de fabrication russe haut de gamme qui ont été soumis à un test de burn-in de 60 heures. L'amplificateur haute performance avec transistors de puissance Toshiba monté discrètement, assure la puissance nécessaire. Le MA 1000 dispose ainsi d'une puissance continue de 115 watts par canal. Design et fonctionnalité L´écran OLED situé sur le panneau avant en aluminium massif du MA 1000 présente une résolution et un contraste élevés ; cela améliore nettement la lisibilité tout en apportant une touche d'élégance. Les éléments de commande sont également fabriqués en aluminium massif et des potentiomètres motorisés ALPS de haute qualité ont été installés derrière les boutons de volume. Diverses possibilités de branchement à disposition Le MA 1000 présente quatre entrées de haut niveau et une entrée Phono commutable MM et MC. Il présente également une entrée jack 3,5 mm sur l'avant afin de connecter les appareils mobiles.