HyperX Alloy Origins 60: c’est le premier clavier gaming mécanique à 60% d’HyperX

HyperX, la société de périphériques de jeu de Kingston, s’est rendue au CES de Las Vegas pour dévoiler un bon nombre d’appareils. Parmi eux, l’un des plus frappants est le HyperX Alloy Origins 60, son premier clavier à 60% conçu, bien sûr, pour la plupart des gamers.

L’Alloy Origins 60, contrairement à l’Alloy Origins d’origine, n’a pas de pavé numérique à droite, pas de ligne avec des touches de fonction et des touches de navigation (Ins, Del, End …), mais parie sur être (beaucoup) plus compact, laisser ce qui est juste et ce qui est nécessaire pour jouer sans prendre plus de place sur le compte. Son prix est de 99,99 € et, bien que nous ne connaissions toujours pas les données en euros, nous savons qu’il arrivera dans la zone EMEA à partir du 22 mars.

Encore plus petit

Le HyperX Alloy Origins 60 est un clavier à 60%, c’est-à-dire qu’il ne possède que les touches numériques et certaines touches de contrôle. Ces claviers sont conçu pour les joueursComme ils prennent moins de place sur votre bureau et peuvent être déplacés plus facilement. Or, le fait qu’ils ne disposent pas des touches de fonction ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être utilisés, puisqu’une pression combinée peut être effectuée à l’aide de la touche « Fn ».

Le clavier a Keycaps PBT (double injection), qui sont généralement plus durables et plus résistantes à l’usure. Ceux-ci sont gravés avec les fonctions principales sur le dessus et les fonctions secondaires sur les côtés. En dessous d’eux se trouve un Commutateurs mécaniques linéaires HyperX Red, donc ceci est un clavier « clicky ».

Bien sûr que vous avez Éclairage RVB. De plus, il peut être personnalisé à l’aide du logiciel HyperX NGENUITY afin qu’il soit en harmonie avec le reste de la configuration. Pour le reste, il dispose d’un mode jeu, de paramètres macro et propose jusqu’à trois profils différents grâce à sa mémoire intégrée. La connexion au PC se fait via USB de type C.

Il s’agit du premier clavier à 60% d’HyperX, bien que ce ne soit pas la première fois que la firme appose son nom sur un clavier de ce type. Il y a quelques mois, HyperX et Ducky se sont associés pour créer un clavier mécanique compact en édition limitée, le Un 2 Mini. HyperX a mis les commutateurs et Ducky a mis les clés, qui étaient également de type PBT.

HyperX Alloy Origins 60 versions et prix

L’HyperX Alloy Origins 60 sera disponible aux États-Unis à partir du 22 février pour un prix de 99,99 €. Pour l’EMEA, cependant, il arrivera à partir du 22 mars pour un prix qui n’a pas encore été divulgué.