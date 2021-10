Les mèmes I Am Weed deviennent viraux grâce à Machine Gun Kelly et Megan Fox

Voici d’où vient le mème « Tu sens l’herbe, je suis l’herbe ».

Si vos chronologies sur les réseaux sociaux ont été remplies de personnes citant l’expression « Je suis de l’herbe », alors vous devez remercier Megan Fox et Machine Gun Kelly pour cela.

La citation virale provient du dernier profil de Megan et MGK dans le magazine GQ. Parlant de la première fois qu’ils se sont rencontrés, Megan a révélé qu’ils ne se souviennent pas vraiment de s’être vus face. Au lieu de cela, elle se souvient de l’échange qu’ils ont partagé sur l’herbe.

« Je ne me souviens pas de ton visage … Et je me serais certainement souvenu de son visage », a déclaré Megan. « Je me souviens juste de cette grande créature blonde et fantomatique et j’ai levé les yeux et je me suis dit: » Tu sens l’herbe. » Il m’a regardé et il m’a dit : « Je suis de l’herbe ». Ensuite, je le jure devant Dieu, il a disparu comme un ninja dans une bombe fumigène. »

Tu sens l’herbe. Je suis de l’herbe. Et ainsi, un mème est né.

Je ne peux littéralement pas m’empêcher de penser à mgk en train de dire « Je suis de l’herbe », puis à Megan Fox en pensant qu’il est le gars le plus sexy et le plus mystérieux de tous les temps – jatsby (@betrayedbygod) 12 octobre 2021

Les citations sont maintenant devenues virales, certaines personnes rôtissant légèrement le couple et d’autres disant que c’est l’une des choses les plus drôles qu’elles aient jamais entendues. Utilisateur de Twitter @touche enfoncée même décrit l’échange comme « noyau de wattpad », tandis que un autre a simplement posé la question: « QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE MEME ».

Ailleurs, les utilisateurs de Twitter ont également commencé à placer des citations sur des moments emblématiques du cinéma et de la télévision. De Lightning McQueen et Tony Stark à Han Solo et la princesse Leia, Edward Cullen et Bella Swan, vous ne reverrez plus jamais ces scènes de la même manière.

Je me souviens juste de cette grande créature fantomatique et j’ai levé les yeux et je me suis dit: « Tu sens l’herbe. » Elle m’a regardé et elle m’a dit : « Je suis de l’herbe » pic.twitter.com/X7b4WFmB6J – Keaton Jones met à jour le Brésil 🇧🇷 (@bigfatmoosepssy) 12 octobre 2021

bella : je sais ce que tu es Edward : dis-le. à voix haute bella : mauvaise herbe — anna livia 🕷 (@not_a_heather) 12 octobre 2021

Dans les mots immortels de Tony Stark… I. Am. Cannabis.

.

