L’acteur de Batman Kevin Conroy Tendances alors que les fans discutent des meilleurs acteurs de la voix

Le monde a perdu une icône quand Kévin Conroy est décédé l'année dernière, mais son héritage perdure à jamais. Étant donné à quel point les fans l'ont aimé exprimer Batman au cours des trois dernières décennies, son nom a été tendance sur Twitter en réponse à un message viral demandant aux fans de nommer quel acteur « a écrasé un rôle si dur que personne d'autre ne pourra être à la hauteur ». il. » Non seulement Conroy reçoit des tonnes d'amour avec les réponses, mais de nombreux messages rendent également hommage à son ami et co-star, Mark Hamill, qui a brillé aux côtés de Conroy en exprimant le Joker.





« Personne ne battra jamais le mien : Kevin Conroy en tant que Batman dans presque tout », lit un tweet de réponse populaire, qui a été aimé des milliers de fois.

Un autre fan tweeté« Kevin Conroy et Mark Hamill sont tendance ensemble et ça me remplit le cœur ! »

« La voix de Kevin Conroy est tellement synonyme de Batman que lorsqu’il est passé à côté de Mark Hamill, il a déclaré que son Joker ne pouvait pas exister sans Batman de Kevin et a officiellement pris sa retraite du rôle », a déclaré quelqu’un d’autre.

En effet, plus tôt cette année, Hamill a déclaré qu’il était très peu probable qu’il exprime à nouveau le Joker après le décès de Conroy. Dans une interview avec Empire, il a rappelé comment l’implication de Conroy était ce qui l’avait toujours ramené au rôle du Joker, et avec son ami maintenant parti, cela ne se sentirait plus bien.

Hamill a expliqué: « Ils appelaient et disaient: » Ils veulent que tu fasses le Joker « , et ma seule question était: » Est-ce que Kevin Batman? S’ils disaient oui, je dirais : « Je suis partant ». Nous étions comme des partenaires. Nous étions comme Laurel et Hardy. Sans Kevin là-bas, il ne semble pas y avoir de Batman pour moi. »

L’héritage de Kevin Conroy perdure

Conroy a fait ses débuts en tant que voix de Batman avec Batman : la série animée en 1992. Il continuerait à exprimer le chevalier noir dans une grande variété de projets à partir de là, y compris des séries et des films plus animés. Conroy exprimerait également Batman dans l’asile d’Arkham et d’autres jeux vidéo à succès aux côtés de Hamill en tant que Joker. Afin d’honorer Conroy et sa course légendaire en tant que voix de Batman, il a également eu l’opportunité de jouer un Batman en direct pour une apparition spéciale dans le Arrowverse. Crise sur des terres infinies.

Conroy sera également entendu une dernière fois en donnant la voix de Batman. Il a été révélé qu’il revient en tant que Bruce Wayne / Batman dans le prochain jeu vidéo Suicide Squad: Tuez la Justice League. Le casting vocal comprend son amie Tara Strong qui revient également en tant que voix de Harley Quinn. Le jeu se déroule dans le même monde que le Arkham trilogie, et comme le Joker a été tué dans cette série, rien n’indique que Hamill sera également présenté comme le Clown Prince of Crime pour une dernière collaboration avec Controy, mais une apparition surprise, peut-être à travers un flashback ou une illusion, est possible.

