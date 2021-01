Umbrella Academy La saison 3 ajoute 7 nouveaux personnages de la Sparrow Academy

Justin Cornwell, Cazzie David, Britne Oldford, Genesis Rodriguez et Jake Epstein rejoignent Justin H.Min en tant que Sparrow Academy dans The Umbrella Academy saison 3.

Netflix et Umbrella Academy ont finalement révélé l’identité des étudiants de la Sparrow Academy et cela semble être un problème pour les frères et sœurs Hargreeves.

Umbrella Academy la saison 2 termine les téléspectateurs de gauche avec une énorme bombe. Après que les frères et sœurs Hargreeves sont revenus des années 60 à nos jours, ils se retrouvent dans une chronologie alternative où l’Umbrella Academy n’existe pas. À leur place, un tout nouvel ensemble de super-héros appelé The Sparrows vit maintenant à l’Académie – y compris une version diabolique de Ben.

Les moineaux devraient être la partie principale de la saison 3, et maintenant nous avons enfin notre premier aperçu de qui ils sont. Oh, et tu te souviens du cube vert? C’est aussi l’un des moineaux.

Les nouveaux frères et sœurs de la Sparrow Academy s’appellent Marcus, Ben, Fei, Alphonso, Sloane, Jayme et Christopher.

Voici tous les nouveaux acteurs rejoignant le casting de Umbrella Academy saison 3…

Justin Cornwell jouera Marcus (numéro 1)

La description du personnage de Marcus se lit comme suit: « Un colosse charmant, ciselé. Honnête, vertueux et exigeant, Marcus garde la famille unie. Gracieux mais mortel, calculé mais compatissant, il est aussi intelligent que fort. Marcus est discipliné, rationnel et en contrôle. Il respire la confiance et le leadership sans jamais avoir à élever la voix. «

Drumroll … Rencontrez l’Académie Sparrow. JUSTIN CORNWELL jouera MARCUS – un leader naturel qui respire la confiance et maintient la famille unie qui est tout aussi charmant qu’il est ciselé et colosse. pic.twitter.com/bJIoKBAJ5G – NX (@NXOnNetflix) 11 janvier 2021

Justin H. Min jouera Ben (numéro 2)

La description du personnage de Sparrow Ben se lit comme suit: « Ce n’est pas le doux Ben que nous connaissons et aimons. Ce Ben est un tacticien machiavélique, enveloppé dans un joli corps de garçon avec un calmar intérieur grondant. Vicieux, pragmatique et hyper-vigilant – Ben est déterminé à gagner son statut de leader à tout prix. «

Britne Oldford jouera Fei (numéro 3)

La description du personnage de Fei se lit comme suit: « Fei voit le monde d’une manière spéciale. Elle apparaît comme un misanthrope qui préfère être seul plutôt que de passer ne serait-ce qu’une seconde avec vous. Mais à vrai dire, Fei souhaite avoir un ami. La plupart du temps , Fei est la personne la plus intelligente de la pièce et prête à arranger les choses. Mais si vous la croisez, vous ne pouvez pas regarder en arrière parce que Fei ne s’arrêtera pas tant que le travail ne sera pas terminé. «

BRITNE OLDFORD jouera FEI, qui voit le monde d’une manière spéciale. Elle est généralement la personne la plus intelligente de la pièce et prête à négocier – pourtant, une fois que vous la croisez, il n’y a pas de retour en arrière. pic.twitter.com/0o2V2aPa6I – Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) 11 janvier 2021

Jake Epstein jouera Alphonso (numéro 4)

La description du personnage d’Alphonso se lit comme suit: « Des années de combats criminels ont laissé son visage et son corps avec d’innombrables rappels visuels de ses combats. Pour compenser, Alphonso est armé d’un sens de l’humour caustique et mordant. La seule chose qu’il aime mieux que de battre verbalement quelqu’un d’idiot assez pour lui faire face, c’est une bonne pizza et un pack de six bières. «

JAKE EPSTEIN jouera ALPHONSO – un combattant du crime marqué avec un sens de l’humour caustique et mordant qui aime réprimander verbalement ses ennemis, presque autant qu’il aime une bonne pizza et un pack de six bières. pic.twitter.com/aqxUU9PMp0 – NX (@NXOnNetflix) 11 janvier 2021

Genesis Rodriguez jouera Sloane (numéro 5)

La description du personnage de Sloane se lit comme suit: « Une romantique et une rêveuse qui ressent un appel cosmique supérieur la laissant impatiente de voir le monde et de vivre une vie au-delà de son éducation. Mais les obligations envers sa famille maintiennent Sloane attachée à l’Académie, tout comme sa peur de traverser la lignée familiale. Mais Sloane a des projets… et un jour elle sera peut-être assez courageuse pour agir en conséquence. «

GENESIS RODRIGUEZ jouera SLOANE, un rêveur romantique désireux de voir le monde au-delà de l’académie. Même si elle se sent liée à sa famille, Sloane a ses propres projets… et elle peut simplement agir en conséquence. pic.twitter.com/TnP1JNTA2M – Netflix (@netflix) 11 janvier 2021

Cazzie David jouera Jayme (numéro 6)

La description du personnage de Jayme se lit comme suit: « Jayme est une solitaire cachée sous un sweat à capuche. Elle ne dit pas grand-chose parce qu’elle n’est pas obligée de le faire. Jayme a un grognement qui fait peur. Jetez-y un coup d’œil, et vous traverserez le rue pour éviter ce qui suit. Intelligente et tranchante comme un couteau, elle passe la plupart de son temps à traîner avec Alphonso, son seul ami. «

CAZZIE DAVID jouera JAYME, un solitaire avec un grondement effrayant que vous seriez sage d’éviter à tout prix. Elle ne dit pas grand-chose parce qu’elle n’a pas à le faire. pic.twitter.com/l17wZ50ar8 – Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) 11 janvier 2021

Et quant à Christopher? Eh bien, vous vous souvenez de ce cube vert que nous avons vu sur le balcon à la fin de la saison 3? Vous aviez raison si vous pensiez que c’était l’un des frères et sœurs de la Sparrow Academy …

Le nom du cube est Christopher et il est le numéro 7.

Christopher est « un cube télékinésique d’origine inconnue. Il peut rendre la pièce glaciale et provoquer une peur paralysante. Il agit comme l’oracle consulté des moineaux qui donne des conseils incroyables et sert de médiateur familial. Digne de confiance, loyal et traité par les Sparrows comme n’importe quel autre frère, Christopher est une force avec laquelle il faut compter. «

EXISTENTIAL DREAD INDUCING PSYKRONIUM CUBE (Newcomer) jouera à CHRISTOPHER, un cube télékinésique qui peut rendre la pièce glaciale et induire une peur paralysante sans autant d’avertissement. L’oracle digne de confiance et fidèle des Sparrows est traité comme un simple frère ou une sœur. pic.twitter.com/EGXjmRxvkS – NX (@NXOnNetflix) 11 janvier 2021

Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour Umbrella Academy saison 3 pour l’instant. La production devrait commencer en février 2021.

