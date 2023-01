Le corps humain peut aider à alimenter les appareils 6G en tant qu’antennes à l’avenir, augmenter le signal, selon une étude

09 janvier 2023 19:47:57 IST

Une équipe de chercheurs de l’Université du Massachusetts à Amherst a affirmé que dans une étude qu’ils ont menée, ils ont découvert que le corps humain pourrait être un outil utile pour récolter l’énergie perdue et l’utiliser pour alimenter les appareils à l’avenir, y compris ceux utilisés pour la 6G. , la nouvelle génération de communication sans fil. Le corps humain peut agir comme prolongateur de portée, chaque corps agissant comme une antenne.

Les avantages de la connectivité sans fil 5G, qui a été mise en œuvre dans plusieurs pays du monde, commencent tout juste à être ressentis par le grand public. Cependant, la génération suivante, connue sous le nom de 6G, promet des débits de données jusqu’à 1000 fois plus rapides, ainsi qu’un dixième de la latence de la 5G.

Avec son successeur, un nombre encore plus grand d’appareils et de capteurs devraient devenir en ligne, inaugurant une nouvelle phase dans l’ère de l’Internet des objets (IoT) qui devrait commencer avec la 5G. Le développement de Visible Light Communication (VLC), une sorte de réseau de fibre optique sans fil, serait responsable des débits de communication plus élevés attendus dans la 6G.

Qu’est-ce que la communication par lumière visible ?

Dans sa forme la plus rudimentaire, la communication par lumière visible (VLC) est une méthode sans fil qui utilise la lumière émise par les LED pour fournir une communication en réseau, mobile et à haut débit similaire au Wi-Fi, d’où le terme Li-Fi. Il peut être utilisé comme solution autonome ou dans un rôle complémentaire à la communication par radiofréquence (RF) ou par réseau cellulaire. La base de la technologie consiste à allumer et éteindre les LED en quelques nanosecondes à une fréquence très élevée.

Comme le spectre de la lumière visible est 10 000 fois plus grand que le spectre des radiofréquences, VLC est considéré comme une solution aux limitations de la bande passante RF. L’industrie a généré des taux de transmission de données très élevés, ce qui la rend compétitive.

Bien que le signal ne puisse pas pénétrer les obstacles tels que les murs, une ligne de visée directe n’est pas nécessaire tant que la lumière est réfléchie par d’autres surfaces. L’éclairage LED doit être allumé pour que le signal soit transmis, mais peut être atténué à des niveaux très bas. VLC a un avantage sur le Wi-Fi dans la mesure où la transmission ne provoque pas d’interférences électromagnétiques.

Comment fonctionne la communication par lumière visible ?

Lorsqu’il s’agit de transférer des informations, VLC fonctionne un peu comme les transmissions radio, à l’exception qu’il le fait en utilisant la lumière des diodes électroluminescentes (LED). Selon Jie Xiong, professeur d’information et d’informatique à l’Université du Massachusetts à Amherst, dans un réseau VLC, une LED a la capacité de s’allumer et de s’éteindre un million de fois par seconde.

Nous avons déjà l’infrastructure en place pour mettre en œuvre cette technologie puisque l’éclairage LED est utilisé dans tous nos bâtiments, entreprises, rues et voitures. De plus, tout appareil doté d’un appareil photo, tel qu’un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, peut agir comme un récepteur et activer la technologie.

Ces LED émettent également des fréquences radio (RF) ou des ondes radio à canal latéral qui constituent une fuite d’énergie, et cela pourrait être récolté pour faire fonctionner les dispositifs VLC.

Exploitation des fuites RF

Xiong et ses collègues ont entrepris de créer une antenne qui pourrait capter cette énergie libérée. Ils ont utilisé des fils de cuivre qui ont été enroulés en bobines pour leur conception d’antenne, qui ont ensuite été mis à l’épreuve pour leur capacité de collecte d’énergie. Les chercheurs ont découvert que la capacité de l’antenne à collecter de l’énergie augmentait lorsqu’elle était connectée à un autre élément, quelle que soit l’épaisseur de la bobine ou le nombre de fois où le fil de cuivre était torsadé.

En plus de maintenir l’antenne en contact avec différents matériaux comme le bois et l’acier, les chercheurs l’ont également maintenue en contact avec des objets comme des murs, des tablettes, des téléphones et même des ordinateurs portables pour voir combien d’énergie pourrait être récoltée. L’équipe a découvert que la collecte d’énergie augmentait avec les gadgets électroniques, mais était plus élevée lorsque la bobine était en contact avec le corps humain.

