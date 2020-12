Huawei Vision S Pro: HarmonyOS accélère son expansion avec de nouveaux téléviseurs jusqu’à 75 pouces, 120 Hz et caméra frontale

Une semaine après l’introduction d’HarmonyOS pour mobile, Huawei lance sa nouvelle série de téléviseurs, avec son propre système d’exploitation. Les nouveaux Huawei Vision S Pro sont des téléviseurs avec une résolution 4K, des chipsets de leur propre conception et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Contrairement au Huawei Vision OLED X65, cette nouvelle série de téléviseurs se situe dans le milieu de gamme, avec des fonctionnalités plus simples que les autres modèles haut de gamme. Bien qu’ils se répètent à nouveau avec plusieurs ajouts qui les différencient de beaucoup de leurs concurrents: la série Huawei Vision S Pro est livrée avec caméra frontale et une longue liste de fonctions à synchroniser avec le mobile et le reste des appareils domestiques. Telles sont ses caractéristiques.

Fiche technique Huawei Vision S Pro

Huawei Vision S Pro Tailles 65 et 75 pouces Dimensions 1 449,3 x 837,4 x 72,9 mm (65 « )



1 678,8 x 967,1 x 74,8 mm (75 « ) Épaisseur minimale et maximale 10,7 à 72,9 mm (65 « )



16,3 à 74,8 mm (75 « ) Poids 18,9 kg (65 pouces)



29,2 kg (75 pouces) Panneau Résolution LCD 4K Fréquence de rafraîchissement 120 Hz Contraste et luminosité 5 000: 1



350 lentes Processeur Puce intelligente Honghu



2 x Cortex A73 + 2 x Cortex A53 GPU Quad-core Mali-G51 MP4 Système opératif HarmonyOS RAM et stockage 3/32 Go Du son 2 x 10 W



2 x 10 W Multimédia Caméra frontale 13 MP



Vidéo 1080p30fps Autres Télécommande avec 6 microphones, WiFi 5, 3 x HDMI 2.0, AV, RJ45, USB 3.0 A lire : WhatsApp Web teste une nouvelle couleur pour les bulles de discussion

Nouveaux téléviseurs Huawei avec HarmonyOS, le système alternatif à Android TV

Les téléviseurs de la série Huawei Vision S sont disponibles en trois versions, de 55 à 75 pouces. Plus précisément, la version Pro avec les meilleures fonctionnalités ne provient que de 65 pouces. Ce que nous trouvons, ce sont des téléviseurs avec Résolution 4K et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Huawei promet 92% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et un contraste dynamique pour accueillir le HDR.

Ce sont des spécifications courantes à trouver dans le milieu de gamme. Et c’est que nous sommes avant Panneaux LCD avec environ 350 nits de luminosité. Pour se faire une idée, cette gamme Vision S Pro serait l’équivalent de la série Nova de Huawei sur mobile. Autrement dit, des modèles à prix compétitifs et destinés à un jeune public.

La chose la plus frappante à propos des téléviseurs Huawei avec HarmonyOS, son propre système d’exploitation et qui est présenté comme une alternative à Android TV, est l’inclusion d’un caméra frontale cachée lorsque nous ne l’utilisons pas. La résolution de cette caméra dans le Vision S Pro est de 13 mégapixels, avec une résolution de 1080p. Cela nous aidera à passer des appels vidéo à partir du grand écran et à nous connecter avec différents appareils.

Les téléviseurs Huawei, comme le reste de ses produits, parient sur les avantages de l’intelligence artificielle. Dans ce cas, pour synchroniser avec d’autres produits de maison intelligente, que ce soit le mobile pour transférer des fichiers ou pouvoir contrôler même avec d’autres objets connectés à l’écosystème Huawei tels que des robots aspirateurs ou des haut-parleurs externes.

Huawei vous permet d’utiliser le mobile comme s’il s’agissait du panneau tactile du téléviseur, comme une souris, et de vous déplacer librement dans les menus. Le mobile peut également être utilisé comme télécommande des jeux sur le téléviseur, avec une latence de 30 ms.

Pour la section son, nous avons quatre haut-parleurs 10W. Au niveau de la connectivité, nous avons le WiFi bi-bande 5, trois ports HDMI 2.0 et un port USB 3.0. La télécommande a jusqu’à six microphones afin que vous puissiez recevoir des instructions vocales et même l’utiliser pour le karaoké.

À l’intérieur on trouve 3 Go de RAM, 32 Go de stockage et un processeur propre à Honghu, capable de reproduire le contenu en haute résolution et «d’améliorer le traitement pour optimiser la plage dynamique et les détails de l’image».

Versions et prix du Huawei Vision S Pro

Les nouvelles télévisions avec HarmonyOS ne sont actuellement disponibles qu’en Chine, mais compte tenu du rythme des mises à jour, il n’est pas exclu que la société annoncera bientôt son arrivée dans d’autres pays.

Le modèle 65 pouces a un coût officiel de 5 699 yuans (environ 714 euros), tandis que le modèle 75 pouces du Huawei Vision S Pro coûte 7 999 yuans, environ 1 002 euros en échange direct.

Plus d’informations | Huawei