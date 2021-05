3 mises à jour sur l’expérience mobile Spotify pour aider à améliorer l’accessibilité – Spotify

Spotify fait partie de la vie de plus de 356 millions de personnes dans le monde – et nous savons que nombre de nos utilisateurs ont des besoins d’accès différents. Nous améliorons continuellement l’accessibilité de l’expérience pour aider beaucoup de nos utilisateurs à profiter plus facilement des chansons et des podcasts qu’ils aiment. Aujourd’hui, nous présentons donc trois mises à jour de Spotify sur iOS et Android: des boutons avec des fonctionnalités de lisibilité accrues, des options de redimensionnement du texte et une version bêta pour les transcriptions de podcast.

Tout cela sera déployé dans les semaines à venir. Nous croyons que chaque changement fait partie de notre long terme mission à créer une plateforme où chacun peut vivre une expérience artistique immersive.

1. Tout boutonné

Lorsque vous utilisez Spotify, vous appuyez constamment sur les boutons pour mélanger une liste de lecture ou démarrer une session d’écoute. Aujourd’hui, vous remarquerez peut-être des modifications de ces boutons en termes de couleur, de mise en forme du texte et de taille. Notre objectif est de vous faciliter la tâche pour les utilisateurs malvoyants et malvoyants repérer et s’engager avec ces actions lors de l’utilisation de Spotify sur leurs téléphones. La mise à jour peut également aider les utilisateurs dans des situations où l’éclairage est faible ou les reflets d’écran élevés. De plus, la modification de la mise en forme du texte à partir de toutes les majuscules crée plus d’espace pour la traduction ou la localisation pour les plus de 60 langues prises en charge actuellement par Spotify.

2. Vivre grand



L’application Spotify reflète déjà dans une certaine mesure les changements de taille de texte à l’échelle du système, appelés Dynamic Type. Avec les dernières mises à jour d’accessibilité, nous permettons aux utilisateurs de Augmentez encore plus le texte, améliorez la navigation globale sur l’application et donnez aux auditeurs un plus grand contrôle pour personnaliser leur expérience. Les utilisateurs peuvent ajuster la taille de leur texte sous Paramètres via iOS pour répondre à leurs besoins et préférences visuels spécifiques.

Voici comment:

Sur votre téléphone, accédez à Paramètres> Accessibilité, puis sélectionnez « Affichage et taille du texte ». Appuyez sur « Texte plus grand » pour des options de police plus grandes. Faites glisser le curseur pour sélectionner la taille de police souhaitée. Rendre le texte trop volumineux peut rendre difficile le toucher des boutons ou d’autres fonctions de l’application Spotify. Vous pouvez toujours revenir aux paramètres de votre téléphone et ajuster la taille de la police selon vos besoins.

3. Épelez-le

Dans les semaines à venir, nous introduirons également des transcriptions de podcast générées automatiquement. Il s’agit d’une version bêta limitée pour certains podcasts Spotify originaux et exclusifs sur iOS et Android. La nouvelle fonctionnalité générera automatiquement des transcriptions pour ces émissions, permettant aux utilisateurs de lire le texte des podcasts spécifiques sur leurs téléphones avec ou sans son. Les utilisateurs pourront également faire défiler et naviguer rapidement à travers des épisodes spécifiques et cliquer sur n’importe quel paragraphe écrit pour commencer à jouer à partir de ce point.

Ce n’est que la première étape de l’expérience de transcription de podcast: notre ambition globale est d’activer les transcriptions sur tous les podcasts sur Spotify. Comme toujours, nous voulons connaître vos pensées, alors rendez-vous sur notre Communauté pour partager vos commentaires.

Nous nous soucions profondément de créer une expérience inclusive, c’est pourquoi nous travaillons avec des personnes handicapées pour mener des recherches sur les utilisateurs et prévoyons d’évaluer et d’évaluer nos idées sur une base continue. Nous voulons rendre Spotify accessible à tous, et avec ces nouvelles mises à jour, nous prenons des mesures pour progresser vers cet objectif.