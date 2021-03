Sound Of Metal est nominé pour un Oscar dans la catégorie Meilleur film et quatre autres | 45S

La saison des récompenses se poursuit. Le film Son du métal a été nominé pour l’Oscar de cette année dans la catégorie la plus importante des prix: Meilleur film.

Ainsi, le long métrage sera présent non seulement dans ce domaine, mais également dans cinq autres. Au total, il y a 5 nominations dont: Meilleur film, Meilleur scénario original, Meilleur montage, Meilleur acteur et Meilleur acteur dans un second rôle.

Le film parle de Ruben Stone, un batteur membre du groupe de metal Blackgammon. lui, avec sa petite amie et ses collègues, se prépare à donner une série de concerts dans tout le pays. Cependant, tout cela change lorsque Ruben commence à perdre son audition, ce qui lui apportera divers problèmes.

Le film est disponible sur Amazon Prime Video, vous pouvez donc aller le regarder et donner votre verdict.