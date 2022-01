« Peacemaker »: qui est qui dans le spin-off de « The Suicide Squad »

« Pacificateur« Est-ce une série HBO Max qui se déroule après les événements de » The Suicide Squad « (2021) qui explore les origines et les missions ultérieures de Christopher Smith / Peacemaker, un personnage joué par John Cena qui croit en la paix à tout prix, peu importe combien les gens que vous devez tuer pour l’obtenir.

« The Peacemaker est l’occasion d’approfondir les problèmes mondiaux actuels à travers le regard de ce super-héros / super-vilain / et du plus grand idiot du monde.« , a-t-il souligné James Gunn dans une déclaration officielle aux médias.

Jean Cena, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma et Chukwudi Iwuji sont les protagonistes de « Pacificateur« , Mais qui est qui dans la série de HBO Max.

QUI EST QUI DANS « PEACEMAKER » ?

1. John Cena dans le rôle de Christopher Smith / Pacificateur

Christopher Smith est un justicier hypocrite, égoïste, moraliste et jaloux qui croit en la paix à tout prix. Dans « La brigade suicide”, Il a trahi son équipe pour protéger le gouvernement des États-Unis sur ordre de Waller. James Gunn a décrit le personnage comme un « super-héros/supervillain/ [el] le plus grand idiot du monde ».

John Cena dans le rôle de Christopher Smith dans « Peacemaker » (Photo : HBO Max)

2. Steve Agee est John Economos

John Economos est le directeur du pénitencier de Belle Reve et l’assistant d’Amanda Waller. Le spécialiste de la technologie était membre du contrôle de mission de la Force opérationnelle X et n’a aucun problème avec la mort de ses membres, mais il n’est pas d’accord avec la menace de Waller contre la fille de Bloodsport, alors il l’a trahie. En guise de punition, vous devez travailler avec Pacificateur.

Steve Agee dans le rôle de John Economos dans « Peacemaker » (Photo : HBO Max)

3. Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo

Gunn a décrit Leota Adebayo comme une co-vedette de la série avec une perspective politique différente de celle de Peacemaker. Comme Economos et Harcourt, il travaillera pour le Pacificateur et se chargera de l’humaniser en identifiant ses mécanismes de défense et ses comportements.

Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo dans « Peacemaker » (Photo : HBO Max)

4. Robert Patrick dans le rôle d’Auggie Smith / Dragon blanc

Auggie Smith est le père de Peacemaker, c’est-à-dire l’ex-soldat qui a entraîné Christopher à tuer. Ils ont une relation tendue qui sera sûrement abordée dans la nouvelle série de HBO Max.

Robert Patrick dans le rôle d’Auggie Smith dans « Peacemaker » (Photo : HBO Max)

5. Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt

Emilia Harcourt est un agent de la NSA qui assiste Amanda Waller et ARGUS dans la surveillance de la Suicide Squad. Comme John Economos, il se retrouve face à Amanda. Dans les bandes dessinées, Harcourt est en fait un espion de l’organisation terroriste The People et prend brièvement le commandement de la Task Force X avant d’être assassinée par Amanda Waller.

Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt dans « Peacemaker » (Photo : HBO Max)

6. Freddie Stroma dans le rôle d’Adrian Chase / Vigilante

Adrian Chase est un procureur de district et un combattant du crime qui peut être guéri rapidement. Personne ne sait qu’il est l’Observateur, pas même Pacificateur.

Freddie Stroma dans le rôle d’Adrian Chase / Vigilante dans « Peacemaker » (Photo: HBO Max)

7. Chukwudi Iwuji est Clemson Murn

Clemson Murn fait partie de l’équipe d’Amanda Waller et est chargé de superviser l’itération de la Task Force X et Peacemaker, Economos, Harcourt et Adebayo.

Chukwudi Iwuji dans le rôle de Clemson Murn dans « Peacemaker » (Photo : HBO Max)

Aussi, Stephen Blackhart, Nhut Le, Annie Chang, Elizabeth Ludlow et d’autres acteurs complètent le casting de « Pacificateur”.