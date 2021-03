Huawei publie une nouvelle mise à jour pour les Huawei P20, P20 Pro et Mate RS

Sans espoir d’obtenir enfin Android 11, Huawei vient de mettre à jour son haut de gamme 2018 avec EMUI 10.0.0.188 et les correctifs de sécurité de janvier 2021.

Déjà immergé dans les mises à jour d’EMUI 11 pour la plupart de ses derniers mobiles, la vérité est que Huawei n’oublie pas non plus son ancien haut de gamme, comme la famille Huawei P20 ou le Mate RS Porsche Design qui régnait dans son catalogue en 2018, et qui viennent de recevoir un nouveau firmware basé sur EMUI 10 avec des nouvelles intéressantes et de nouveaux correctifs de sécurité.

Curieux est de voir comment Les téléphones Huawei d’il y a trois ans sont mis à jour Malgré le fait qu’en raison de ses problèmes avec l’administration américaine, Huawei a déjà HarmonyOS à son horizon le plus proche, même si honnêtement, c’est toujours une très bonne nouvelle pour certains des derniers téléphones Huawei qui conservent leur certification Google Play et ils continuent à avoir un chemin pour leurs utilisateurs.

Cette mise à jour a été correctement informée par Huawei Central, indiquant qu’elle s’applique à ces trois modèles qui passer de la version EMUI 10.0.0.175 à 10.0.0.188 avec quelques améliorations, optimisation générale du système et résolution des problèmes de sécurité:

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Conception Porsche Huawei Mate RS

EMUI 11 arrive déjà sur ces téléphones Huawei et Honor

D’une part, les correctifs de sécurité sont améliorés pour adopter la version de janvier 2021 correction de plusieurs Bugs et les vulnérabilités pour assurer la sécurité de ses utilisateurs lors de la navigation et de la consommation de contenu sur Internet. Spécifiquement, 4 ont été corrigés exploits critique, 1 niveau moyen et aussi 25 autres niveaux élevés.

Aussi, la mise à jour améliore les performances du système et la fluidité de son fonctionnement, et ajoute des icônes de téléchargement rapide pour certains applications intéressantes comme Centre d’éducation ou Lier maintenant pour continuer à promouvoir la croissance des services mobiles Huawei.

Comment mettre à jour votre appareil Huawei

Si vous possédez l’un de ces trois modèles et que vous avez déjà reçu la notification, parfait, installez-le simplement en suivant les instructions fournies par l’appareil lui-même. Dans tous les cas, cette mise à jour peut être forcée depuis le Paramètres.

Cherchez simplement l’option Système et mises à jour, entrez dans le menu de mise à jour et appuyez sur Rechercher des mises à jour pour que le terminal force sa connexion au serveur et télécharge le nouveau firmware.

Cela peut aussi être fait depuis l’application Moyen, dans l’onglet Prestations de service, où vous trouverez également le menu de Mettre à jour qui vous guidera tout au long du processus.

