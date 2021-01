Zack Snyder a révélé la vraie raison pour laquelle il a quitté Justice League

Cela fait plusieurs années que Justice League a été créée sur grand écran. Malgré les bonnes et les mauvaises critiques, le film restera toujours dans les mémoires pour le scandale qui a impliqué Zack Synder, qui devait être le réalisateur du film mais a laissé le projet en post-production.

Le film avait déjà fini le tournage, mais Zack Snyder a dû quitter le projet en raison de problèmes personnels. Maintenant, le réalisateur a rompu le silence et a avoué quelle était la vraie raison qui l’avait motivé à se retirer.

En mars 2017, Autumn Snyder, la fille de Zack, a décidé de se suicider, laissant sa famille vraiment dévastée. Cependant, le cinéaste a décidé de continuer son travail avec DC Comics et Warner Bros jusqu’à ce qu’un jour il n’en puisse plus et abandonne le projet.

Joss Whedon est devenu le réalisateur et directeur de la post-production du film. Il a apporté plusieurs modifications à la bande originale et en conséquence il y a eu plusieurs critiques négatives de la part des fans et une campagne appelée #ReleaseTheSynderCut a commencé.

On peut enfin voir la coupe du réalisateur très acclamée. La version de Zack Snyder de Justice League sera un film de 4 heures, qui sera présenté en première sous la forme d’une mini-série de 4 épisodes sur HBO Max, bien qu’il sortira probablement également en salles à l’avenir.







Maintenant, passant un bon moment et attendant la première de Justice League sur le service de streaming, qui a déjà une date de lancement confirmée, Zack a rompu le silence et a dit sa vérité sur la situation: « J’en avais marre. Il était clair pour moi que ma famille avait besoin de moi plus que de toute cette merde. J’avais besoin de les honorer et de faire ce que je pouvais pour guérir le monde. Je n’avais aucune énergie pour me battre avec le studio et me battre pour le film. Énergie littéralement nulle. «

« Je pense vraiment que c’est la raison principale. Je pense qu’il y a un monde parallèle dans lequel je restais et j’essayais. Et je suis sûr que je pourrais le faire … parce que, tout le film est un combat, non? J’avais l’habitude. à ça, mais je n’avais pas l’énergie. Il n’y avait aucune envie de me battre. J’avais vaincu ce qui était dans ma vie et je ne pouvais pas, je m’en fichais … c’est comme ça que j’étais « , terminé.