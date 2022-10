House of the Dragon : le showrunner Ryan Condall parle de la saison 2

HBO vient de créer la finale de la saison 1 de »Maison du Dragon » laissant les fans voulant savoir ce qu’il adviendra du pays de Westeros. Bien que la reine Rhaenyra Targaryen (Emma d’Arcy) est resté ferme et déterminé à ne pas plonger le royaume dans la guerre, tous les événements de la fin nous donnent à comprendre que la guerre civile des Targaryen est sur le point de commencer.

Sans beaucoup plus de détails sur l’intrigue de la deuxième saison pour le moment, le showrunner Comté de Ryan a expliqué comment ces 10 chapitres ont aidé l’équipe derrière » House of the Dragon », apprenant toutes sortes de connaissances qui seront incorporées pour améliorer la deuxième saison.

« Il y a un million de petites choses que vous apprenez au cours de la première saison », a déclaré Condal. » La chose merveilleuse à propos de la deuxième saison est que nous avons tellement de richesse en termes de grands acteurs que nous avons réunis. L’écriture est tellement plus facile parce que maintenant vous écrivez pour ce grand casting incarnant ces rôles. »

Le showrunner a précisé que la prochaine saison réglera tous les problèmes, révélant les conséquences des actions de la princesse Aemond, et en riant a dit qu’il espère que le sort de Jacaerys dans le nid des Aigles ira « beaucoup mieux ».

L’une des principales plaintes des téléspectateurs concernant les épisodes de « La maison du dragon » est qu’ils étaient beaucoup trop sombres. Beaucoup ont qualifié l’épisode sept d’«inattaquable» et de «sombre».

Condal a apprécié les commentaires des fans et a assuré que la saison suivante tentera d’améliorer toute cette section. « Je comprends. Et nous voulons que l’émission soit une excellente expérience de visionnage pour tout le monde », a-t-il déclaré.

La série met en vedette la participation de Evan Mitchell, Elliot GrihaultEmma d’Arcy, Harry Collett parmi beaucoup d’autres. La première saison de « House of the Dragon » est disponible sur HBO Max.