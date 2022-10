Le Cabinet des curiosités de Guillermo del Toro est arrivé sur Netflix : à quoi s’attendre de la série

Netflix

Netflix a créé la série The Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro, qui vous permet d’entrer dans l’esprit du cinéaste mexicain avec des épisodes sombres. Notre avis SANS SPOILERS.

©NetflixLe Cabinet des curiosités de Guillermo del Toro est arrivé sur Netflix : à quoi s’attendre de la série.

Guillermo del Toro est l’un des réalisateurs latino-américains les plus prestigieux de ces dernières décennies, ce qui lui a valu un nom et une carrière à Hollywood, où il a remporté un Oscar en 2018 pour La forme de l’eau. C’est pourquoi le service de streaming Netflix a fait confiance au cinéaste pour lui permettre de créer sa série, Cabinet de curiosités de Guillermo del Torooù il présente 8 histoires terrifiantes qui sont disponibles dans le catalogue à partir de ce mardi 25 octobre.

Cette production est une collection d’histoires inédites organisée par le célèbre cinéaste, créateur, producteur exécutif, co-scénariste et co-showrunner. Guillermo del Toro. Son intention est de redéfinir le genre et de remettre en question le concept traditionnel d’horreur. Du macabre au magique et du gothique au grotesque en passant par l’effrayant dans le plus pur style classique, ces huit contes, tous aussi sophistiqués et sinistres (et comprenant deux histoires originales de Del Toro), sont animés par une équipe de scénaristes et réalisateurs choisis par Guillermo.

Lorsque nous parlons d’horreur, nous devons garder à l’esprit que nous avons affaire à un genre qui a des aspects introuvables dans d’autres espaces, ce qui le rend unique et très difficile à exécuter de manière satisfaisante. Les premières adaptations de romans ont apporté l’obscurité au grand écran et ont laissé des classiques inoubliables, mais il est vrai que les propositions actuellement inefficaces abondent et les idées qui lui donnent un air de renouveau sont rares.

En ce sens, la série Guillermo del Toro remplit les conditions nécessaires pour affirmer que le résultat du projet est positif. Les chapitres commencent de la même manière : le cinéaste mexicain faisant une introduction accompagnée d’éléments liés aux lieux, il n’est donc pas rare que la première pensée soit Alfred Hitchcock présente. Avant chacun des épisodes, le public sera mis au défi de s’immerger dans des histoires d’actualité, mais sans avoir besoin d’être souligné. Et s’il y avait une meilleure façon de le faire, quoi de mieux dans le contexte de la terreur.

Certaines histoires sont meilleures que d’autres, cela ne fait aucun doute, mais le récit est développé de manière si minutieuse et transparente qu’il atteint son objectif : être complètement effrayant. En revanche, les épisodes ont des points de contact, mais ils sont très différents les uns des autres. On y retrouvera toutes sortes d’éléments du genre, qui sont exploités en moins d’une heure et laissent le sentiment d’avoir traversé de multiples émotions.

Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro Ce sera tout ce que les fans du réalisateur attendent, mais cela pourrait aussi être une bonne porte d’entrée dans l’esprit de ce réalisateur très acclamé. En huit épisodes, la série parvient à maintenir une atmosphère particulière qui ne fera que laisser le spectateur se laisser emporter par les histoires macabres et redécouvrir le meilleur de la terreur. Il est maintenant disponible dans le catalogue de Netflix.

