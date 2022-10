Ant-Man et la Guêpe Quantumania : plagiat ou hommage ?

merveille

Après la première de la bande-annonce officielle du film Marvel, il n’a pas fallu longtemps aux réseaux pour trouver la ressemblance avec une autre production.

©IMDBLe nouveau film Ant-Man arrivera en février.

L’un des films les plus attendus par les fans de la Univers cinématographique Marvel (MCU) c’est Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Protagonisée par Paul Ruddsera la troisième production à avoir pour personnage principal ce super-héros capable d’agrandir ou de rétrécir son corps selon ce qui est nécessaire, grâce aux inventions de écheveau pymle personnage incarné par Paul Rudd. Bien sûr, nous reverrons Les Guêpesla super-héroïne qu’elle donne à la vie Évangéline Lily dès la première apparition de L’homme fourmi.

Dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, comme son titre l’indique, nous verrons les protagonistes se perdre dans le royaume quantique. Après une invention ratée de la fille de Scott Langles cinq protagonistes de cette histoire (Ant-Man, La Guêpe, Hank Pym, Jannet Pym et Cassie) ils finiront par être absorbés par le royaume quantique où ils croiseront la route d’un méchant que l’on a déjà vu dans la série des Loki.

kang le conquérant sera le rival à battre pour cette production qui, comme l’a montré la première bande-annonce officielle, il semble qu’elle sera aussi colorée que les films de gardiens de la Galaxie. Si quelque chose a été vu dans le MCU c’est la capacité qu’ils ont à créer des mondes à partir de rien et dans ce cas, le domaine quantique ne fera pas exception. Bien sûr, il semble qu’ils aient eu une inspiration très marquée d’une saga populaire de contes pour enfants.

Dans leurs réseaux sociaux, l’utilisateur de Twitter @blurayangel découvert qu’il existe de nombreuses similitudes entre plusieurs des avions que nous verrons dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et ceux que l’on a déjà vu dans le troisième film de espionner les enfants, Mini espions 3D. De la façon dont le méchant est présenté Kangau monde qu’ils voyagent Scott, sa fille et les Pymil y a plusieurs similitudes entre ce film et celui de Robert Rodríguez. Pensez-vous que c’est un hommage ou est-ce du plagiat ?

+Le redémarrage de Spy Kids arrive

Avec quatre films dans la saga, espionner les enfants est devenu l’une des productions les plus réussies pour Robert Rodríguez. Après plus d’une décennie, Robert Rodríguez Il a confirmé dans ses réseaux qu’une nouvelle histoire arrive au sein de cet univers et qu’il a déjà fini de la tourner. Dans ce cas ce ne sera pas une suite mais un reboot qui passera Netflix. Zachary Lévi (Shazam !) et Gina Rodríguez (Jeanne la Vierge) seront les adultes de cette production qui présenteront Connor Esterson et Everly Carnagilla Comme les enfants protagonistes. Robert Rodríguez il reviendra à l’écriture et à la réalisation, et aura pour axe l’apparition d’un virus informatique qui mettra toute la technologie du monde à la disposition du méchant principal.

