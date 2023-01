Les 8 meilleures applications de compteur de vitesse pour votre mobile Android

Avec ces applications gratuites, vous pourrez mesurer la vitesse à laquelle vous roulez à tout moment.

Ce sont les meilleures applications de compteur de vitesse pour Android

Si vous allez habituellement courir ou faire des pistes cyclables, vous devriez avoir un indicateur de vitesse pour mesurer la vitesse à laquelle vous allez à chaque instantmais si vous ne voulez pas dépenser d’argent pour en acheter un, la meilleure option est de utiliser votre mobile Android.

Ainsi, pour transformer votre smartphone en compteur kilométrique, vous disposez d’une grande variété d’applications dans le Play Store, mais pour que vous n’ayez pas à essayer une par une pour voir celle qui fonctionne le mieux, nous avons sélectionné pour vous Les 8 meilleures applications de compteur de vitesse que vous pouvez trouver dans le Google Store.

Compteur de vitesse

Compteur de vitesse DigiHUD

compteur de vitesse PRO

compteur de vitesse gps

compteur de vitesse gps numérique

Tachymètre Ulysse

compteur de vitesse gps

SpeedView : édition héritée

Compteur de vitesse

La première application de cette liste est Speedometer, une application gratuite qui a une précision de 97%qui est capable de se connecter au GPS de votre mobile en seulement 10 secondes et qui est disponible en 6 langues.

De plus, cette application peut mesurer vitesse actuelle, vitesse moyenne, vitesse maximale, temps de parcours et distance parcourueil supporte trois unités de mesure : km/h, m/sym/h et dispose de deux thèmes pour personnaliser son interface, un noir et un violet.

Le compteur de vitesse est une application hors ligne, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser même si vous n’avez pas de connexion Internet, mais ses créateurs préviennent que dans ce cas sa précision diminue un peu.

Google Play Store | Compteur de vitesse

Compteur de vitesse DigiHUD

L’une des meilleures applications de compteur de vitesse pour Android est DigiHUD Speedometer, une application d’affichage numérique tête haute (HUD) qui sert également d’indicateur de vitesse.

Cette application vous montre un écran avec une conception d’horloge numérique dans laquelle vous pouvez voir des données telles que vitesse actuelle, vitesse moyenne, vitesse maximale et distance parcourue.

Le compteur de vitesse DigiHUD est une application totalement gratuite sans publicité ni achats intégrés qui a une version pro dans laquelle vous pouvez débloquer quelques fonctionnalités supplémentaires pour un versement unique de 1,39 euros.

Google Play Store | Compteur de vitesse DigiHUD

Google Play Store | Compteur de vitesse DigiHUD Pro (1,39 euros)

compteur de vitesse PRO

compteur de vitesse PRO est l’une des applications de mesure de vitesse les plus populaires sur Android et une bonne preuve en est qu’elle a plus de 5 millions de téléchargements et avec une note moyenne sur Google Play de 4 sur 5.

Cette application gratuite vous montre la vitesse actuelle, la vitesse maximale, la vitesse moyenne, la distance parcourue et une carte avec vos différents itinéraires. De plus, Speedometer PRO est en charge d’ajuster automatiquement son interface en fonction de l’appareil sur lequel il fonctionne et il a un widget pratique pour y accéder directement depuis l’écran d’accueil du mobile.

Google Play Store | compteur de vitesse PRO

compteur de vitesse gps

Une autre des applications de compteur de vitesse du Play Store qui en vaut la peine est compteur de vitesse gpsune application gratuite qui vous fournit des informations complètes sur votre activité, car elle vous indique vitesse actuelle, vitesse moyenne, vitesse maximale, emplacement, heure de début, temps écoulé et altitudeentre autres données.

De plus, cette application vous permet de basculer entre le compteur de vitesse de voiture et le compteur kilométrique de vélo, elle est compatible avec différentes mesures de vitesse comme km/h, mph ou nœuds et vous montre l’état des satellites GPS à tout moment.

Google Play Store | compteur de vitesse gps

compteur de vitesse gps numérique

compteur de vitesse gps numérique est un indicateur de vitesse simple mais complet pour Android qui utilise le GPS de votre terminal pour vous montrer la vitesse et d’autres données pertinentes telles que la distance parcourue, l’altitude ou les coordonnées.

Cette application gratuite est compatible avec diverses mesures de vitesse telles que mph, km/h et m/s et il a deux thèmes différents, un clair et un sombre.

Google Play Store | compteur de vitesse gps numérique

Tachymètre Ulysse

Le compteur de vitesse Ulysse est l’une des applications de compteur de vitesse les plus complètes que vous pouvez trouver sur Google Playpuisqu’il vous informe non seulement de la vitesse maximale, de la vitesse moyenne et de la distance parcourue, mais vous montre également les informations météorologiques, avertissements des limites de vitesse de la route sur laquelle vous roulezun altimètre, une boussole, le pourcentage de batterie du terminal et sa température.

Le compteur de vitesse Ulysse est une application gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger directement à partir du lien vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | Tachymètre Ulysse

compteur de vitesse gps

Une autre des applications de compteur de vitesse les mieux notées pour Android dans la boutique Google est GPS Speedometer, une application gratuite qui se distingue par son une interface très intuitive et un design vraiment soigné et pour vous montrer beaucoup d’informations pertinentes comme vitesse actuelle, vitesse maximalela distance parcourue, le temps écoulé, altitude et état des satellites GPS.

De plus, cette application vous permet également configurer les notifications de limite de vitesse et enregistrez chaque voyage que vous faites pour revoir les données de la même chose plus tard.

Google Play Store | compteur de vitesse gps

SpeedView : édition héritée

La dernière application de cette sélection est SpeedView : Legacy Edition, une application de compteur de vitesse très précise, que vous soyez à pied, à vélo ou en voiture. Comme le reste des applications de cette liste, SpeedView : Legacy Edition vous montre des données telles que vitesse actuelle, vitesse moyenne, vitesse maximalele temps écoulé ou la distance parcourue.

De plus, SpeedView : Legacy Edition dispose également d’une boussole qui vous indique le sens du déplacement et vous permet de définir des limites de vitesse pour trois types de routes différents.

SpeedView : Legacy Edition est une application entièrement gratuite avec des publicités, mais elle a une version Pro qui supprime les publicités et déverrouille un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires gratuitement. un versement unique de 1,69 euros.

Google Play Store | SpeedView : édition héritée

Google Play Store | SpeedView Pro (1,69 euros)

