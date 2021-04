« The Suicide Squad » partage une nouvelle bande-annonce sauvage

De l’esprit « affreusement beau » du cinéaste James Gunn, Warner Bros a publié une nouvelle bande-annonce pour « La brigade suicide« , Qui a été conçu par la société de production pour être diffusé dans les salles de cinéma avant pendant les publicités avant la projection de »Godzilla contre Kong».

Dans cette coupe PG-13 de la bande-annonce, nous commençons par la voix de Peter Capaldi dans son rôle de «Penseur» pour laisser place à une séquence qui concentre son attention sur Polka-Dot Man (David Dastmalchian) et TDK (Nathan Fillon) , qui Ils montrent leurs pouvoirs colorés et terrifiants dans une mission où Harley Quinn et Rick Flag retournent à l’action sous le commandement d’Amanda Waller.

En plus d’adapter l’équipe de méchants créée par John Ostrander pour DC Comics, le producteur Peter Safran a souligné que le film s’inspire beaucoup de « The Dirty Dozen », un film réalisé par Robert Aldrich sorti en 1967, anticipant lors de sa présentation en DC FanDome que son film est présenté comme une « histoire de guerre éraflée avec de fortes doses d’humour noir ».

« The Suicide Squad » aura une cote « R » (adultes seulement) et sera « assez graphique » selon les impressions partagées par John Cena au CCXP au Brésil en décembre dernier, qui reviendra en tant que « Peacemaker » dans un spin- hors série en cours de production pour la plate-forme HBO Max.

Après la sortie de la bande-annonce, l’acteur David Dastmalchian aurait partagé son enthousiasme pour le film sur ses réseaux sociaux, présentant l’affiche individuelle de son personnage, qui a reçu divers commentaires de ses coéquipiers et d’autres acteurs de l’univers DC, mettant en avant le Jason Momoa. , interprète de ‘Aquaman’.

« The Suicide Squad » mettra en vedette les retours très attendus de Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney et Viola Davis. Joaquin Cosío, Pete Davidson, Taika Waititi (dans un rôle encore inconnu), Idris Elba, John Cena et la participation spéciale de Sylvester Stallone, qui a prêté sa voix à «King Shark». Le film sortira en salles et dans le catalogue HBO Max le 6 août.