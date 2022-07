Loin de Stranger Things : photos et vidéos de Millie Bobby Brown en vacances avec Jake Bongiovi

célébrités

Au milieu du succès de la saison 4 de Stranger Things, Millie Bobby Brown profite de ses vacances bien méritées avec son petit ami, Jake Bongiovi.

Millie Bobby Brown est devenue l’une des jeunes stars les plus populaires au monde, après la création de choses étranges. Récemment, le service de streaming Netflix a sorti le volume 2 de sa quatrième saison, où elle a de nouveau joué Eleven et a de nouveau reçu les applaudissements des fans. Maintenant, elle est au milieu de ses vacances avec son petit ami, Jake Bongioviet ici nous vous apportons les enregistrements les plus intimes de son repos.

Comme le savent les followers de l’actrice, depuis mi-2021 elle est en couple avec le fils du chanteur Bon Jovi et à plus d’une occasion ils se sont montrés ensemble, comme lors de la première du nouvel opus de la plateforme série ou sur le tapis rouge de la dernière édition des BAFTA Awards. Au cours des dernières semaines, on a appris que Marron J’étais en Europe pour assister à la Rencontre de fans étrangers 5mais en a profité pour prendre quelques jours de repos.

+Photos et vidéos de Millie Bobby Brown en vacances

D’après quelques premières photographies prises au début du mois, Millie et Jake ont été vus en train de partager leur temps en Sardaigne, une île italienne de la mer Méditerranée. Là, les paparazzi ont emmené l’actrice avec son petit ami sur un yacht et un look digne d’un repos bien mérité, après les événements qui ont laissé la quatrième saison de choses étranges. Découvrez quelques journaux!

D’autre part, les mêmes tourtereaux ont également décidé de partager une partie de leur séjour en Italie via leurs réseaux sociaux. Millie Elle a posté une photo d’elle-même en train de faire des recommandations avec sa société de maquillage, Florence By Mills, ainsi qu’une photo avec son petit ami déguisé en apiculteurs. « J’aime les aventures avec vous. Quelle belle expérience, comprendre l’importance des abeilles »a écrit. Jacques Il a également révélé une autre photo de l’actrice en costume et une vidéo d’elle en train de conduire.

Millie Bobby Brown Vous devriez profiter au maximum de ce moment, car vous êtes l’une des stars les plus demandées d’aujourd’hui et avez un calendrier multi-projets. La suite sortira bientôt Enola Holmes et à l’avenir les titres viendront Demsel, Les filles que j’ai été, L’état électrique Oui Les choses à propos des méduses. Quant à choses étrangesla cinquième et dernière saison commencera le tournage en 2023 et sa première n’est prévue qu’à la mi-2024.

