L’émission examine les impacts macro et micro de l’incarcération

Kerry Washington et Delroy Lindo réunis dans Unprisoned de Hulu

Selon Vanity Fair, quand Kerry Washington s’est vu offrir l’opportunité de jouer et de produire son nouveau spectacle, Non emprisonné, elle avait une demande. Après avoir lu le scénario pilote adapté de l’histoire de la vie de l’auteure et créatrice Tracy McMillan, Washington savait qui elle voulait incarner son père : Delroy Lindo. La gagnante d’un Emmy a partagé sa préférence avec l’équipe et l’a félicité pour son influence de longue date sur sa carrière d’actrice.





« J’aurais probablement dû le dire plus tôt dans le processus, mais à un moment donné, je leur ai dit: » Écoutez, il n’y a qu’une seule personne que je veux jouer mon père « », a expliqué Washington. « Et c’était Delroy Lindo. Il est l’un de mes héros d’acteur depuis très, très longtemps.





Explorer les complexités d’une relation proche, mais distante

Image de Hulu

La prochaine série de Hulu présente une dynamique père-fille réconfortante et authentique entre Washington et Lindo. Paige, mère célibataire d’un fils adolescent, Finn (Faly Rakotohavana), a l’habitude d’être indépendante et de ne pas dépendre de son père.

FILM VIDÉO DU JOUR

Après de nombreuses années passées à l’intérieur et à l’extérieur du système carcéral, la dernière libération de son père semble être différente. Il vient à sa porte avec ses affaires, demandant s’il pouvait rester avec eux. Il veut également faire un effort actif pour rester hors de prison et être le père et le grand-père qu’il n’a jamais été auparavant.

Au cours de la série, Paige doit décider de laisser son père revenir dans sa vie. Bien qu’elle hésite au début, elle doit se demander si cela vaut la peine d’essayer de changer la façon dont les choses ont toujours été. Elle découvrira également si ses efforts pour être là pour sa fille et son petit-fils suffiront à rattraper les années qu’il a passées en prison. En fin de compte, elle doit décider si elle a eu raison de pousser et de lui donner une autre chance.

Selon Washington, la production a tenté de dépeindre une relation incroyablement proche, mais vous ne vous connaissez pas très bien.

« Quand vous pensez aux millions et aux millions de personnes qui ont été prises dans le complexe carcéral-industriel de ce système judiciaire vraiment défectueux, vous commencez à réaliser qu’il y a très peu de gens dans ce pays qui n’en ont pas été touchés », dit Washington. « Ils ont de l’expérience, dans une certaine mesure, avec ce à quoi les personnages de la série sont confrontés, qu’il s’agisse d’un père, d’un frère, d’une sœur, d’un cousin, d’un enfant. »

Washington a également mentionné comment Non emprisonné offre un regard intime et honnête sur les effets de l’incarcération à la fois au niveau macro et micro. L’émission s’efforce de déstigmatiser le sujet en normalisant la conversation environnante. Regardez la bande-annonce ci-dessous avant la première de l’émission le 10 mars.