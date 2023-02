Dessins animés

La série créée par Matt Groening a connu deux annulations. Désormais, il reviendra main dans la main avec une plateforme de streaming.

© IMDbFuturama.

Lorsque le mot « annulation » n’était pas si courant dans l’industrie du série et parfois on s’apercevait que certaines productions ne revenaient tout simplement pas au petit écran parce que des années passaient sans qu’on en sache rien, il y avait une histoire qui souffrait des décisions des cadres en poste dans renard.

On parle de futuramala production créée par Matt Groening qui a été diffusé à l’origine entre 1999 et 2003, date à laquelle il a été annulé, pour ensuite être relancé par Comédie centrale et d’être annulé à nouveau en 2013. Des deux fois, celle qui est un peu plus claire en termes de décisions exécutives est celle de renard.

Avec seulement quatre saisons diffusées renard, futurama il n’a jamais réussi à trouver un espace de confort. Les raisons des changements constants d’heures et de jours ont été attribuées à de supposées différences entre les cadres et les Matt Groening (quelque chose qui n’a jamais été confirmé) et ce sont eux qui ont fait qu’un public n’a jamais été consolidé. En gros, personne ne savait à quelle heure l’émission était diffusée. Ces problèmes d’audience ont entraîné l’annulation de la série.

futurama nous a montré les aventures de frireun livreur de pizza qui a été accidentellement piégé dans une chambre cryogénique dont il a été libéré au 31ème siècle, où il a rencontré ses nouveaux amis : Bender, Leela, Zoidberg et compagnie. Il a été créé par Matt Groening en partenariat avec David X Cohen.

+Le retour de Futurama

Quatre saisons ont été produites sous l’aile de renardjusqu’à ce qu’il soit annulé et sauvé en 2010 par Comédie centrale, qui a d’abord réalisé une série de films directement sur DVD (considérés comme la cinquième saison), puis a produit les sixième et septième. Désormais propriété de disney, hulu prépare une nouvelle saison de l’émission qui arriverait cette année.

