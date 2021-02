Horoscope du jour Sagittaire du jeudi 4 février 2021

Amour / Couple **

Il y a de la friture sur la ligne ! Il semblerait que vous n’ayez pas vraiment la tête à votre couple aujourd’hui. Votre partenaire vous tape sur le système et vous lui faites bien ressentir. Ce petit coup de mou est passager, heureusement pour lui. Vous serez de nouveau tout à lui dans un futur proche, une fois que vous vous serez ressaisie. Quoi de mieux d’ailleurs qu’une réconciliation sur l’oreiller ? Pour cela, il faut bien s’embrouiller de temps en temps.

Amour / Célibataire **

L’amour ne sera probablement pas votre priorité number one aujourd’hui. En effet, vous avez bien d’autres projets qui vous prendront tout votre temps. Vous aurez d’autres chats à fouetter en ce jeudi, que de partir à la conquête d’un potentiel partenaire. Heureusement, ce sera de courte durée et vous pourrez très bientôt retourner batifoler. Peut-être même dès demain, qui sait. Après tout, chaque chose en son temps. Et vous aurez tout le loisir de saisir votre chance amoureuse un autre jour.

Travail *****

Vous allez tout dynamiter aujourd’hui. Vous serez une véritable tornade et vous susciterez l’admiration de vos collègues, de vos clients, et de votre boss. Ils pourraient même s’apercevoir que vous êtes irremplaçable. L’accueil qui sera réservé à votre excellent travail (n’ayons pas peur des mots), vous donnera une bonne dose de confiance en vous. Ça fait du bien au moral, n’est-ce pas ? Faites attention toutefois… la frontière avec l’arrogance est facilement franchissable. Vous ne voudriez pas passer pour une pimbêche ?

Bien Être ****

Et si vous leviez un peu le pied ? OK, la journée est bien remplie et c’est tant mieux. Cela vous évite de tourner en rond. Mais faites toutefois attention, le surmenage vous guette. Essayez de vous recentrer un peu sur vous-même. Profitez des rares moments de calme qui se présenteront aujourd’hui pour faire quelques exercices de respiration ou de méditation. Vous n’aimez pas ça ? Contentez-vous de souffler un peu et d’admirer le paysage. Après ça, vous pourrez repartir sur les chapeaux de roues.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :