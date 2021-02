Horoscope du jour Poissons du vendredi 12 février 2021

Amour / Couple ****

Les petites attentions du quotidien, c’est le ciment du couple. Vous l’avez bien compris et souhaiterez vous rendre entièrement disponible pour votre conjoint. Prévoir un petit repas en amoureux à la maison (confiez vos enfants à un proches pour profiter de cette soirée), lui faire un bon massage… Juste envie de lui faire plaisir et lui montrer que vous l’aimez.

Amour / Célibataire ****

En ce vendredi votre priorité sera de retrouver vos amis pour faire la fête et vous éclater en soirée. Envie de sortir non pas pour trouver l’amour mais juste profiter de votre bande de copains. Boire quelques verres, refaire le monde, juste savourer le plaisir d’être ensemble. C’est souvent d’ailleurs quand on ne cherche pas… Une rencontre imprévue pourrait faire chavirer votre cœur…

Travail ****

Le vendredi c’est le meilleur jour n’est-ce pas ? Car vous attendez le weekend avec impatience tout en étant un peu plus cool. Mais comme par hasard, une commande à honorer ou un réunion de dernière minute vous feront prendre du retard dans votre planification. Mais vous saurez prendre les choses avec philosophie et vous accommoderez de ce contretemps.

Bien Être ****

Un élan de tendresse vous poussera à faire des câlins à tous ceux que vous aimez aujourd’hui. Pour leur transmettre votre énergie positive et votre sérénité intérieure. Vous aurez la reconnaissance d’une amie un peu déprimée en ce moment. Sentir que vous lui aurez été utile par votre bienveillance et votre écoute vous touchera profondément.

