Horoscope du jour Gémeaux du mercredi 10 février 2021

Amour / Couple *****

En ce milieu de semaine, une petite escapade en amoureux pourrait raviver les corps et les cœurs avec votre moitié ! Cela faisait un bout de temps que cela ne vous était pas arrivé. Sans rien prévoir, partir sans bagage, juste lui, vous, et votre amour. Loin du train-train routinier et des petits tracas du quotidien. Juste le temps d’un jour, tout oublier, comme au premier jour !

Amour / Célibataire *****

Vous pourriez faire une nouvelle rencontre qui vous fera oublier les empreintes du passé. Vous vous rendrez alors compte que vous n’étiez pas condamnée à vivre dans le passé, il suffisait juste de rencontrer la bonne personne qui vous donnerait envie d’avancer et ne plus vous retourner. Cette rencontre vous apparaîtra comme une évidence. Et si d’ordre habituel vous êtes plutôt glace que braise, lui saura exactement comment faire pour vous mettre à l’aise !

Travail ***

Votre emploi du temps promet d’être chargé. Pourtant, vous ne prendrez même pas la peine de le consulter. Vous êtes amoureuse et l’être aimé occupe toutes vos pensées. Il n’y a pas la place pour ces dossiers empilés. Et même les sermons de votre supérieur ne réussiront pas à chasser ce beau sourire figé sur vos lèvres.

Bien Être *****

Votre hygiène de vie est irréprochable. Vous mangez bien, et vous dormez comme un bébé ! Et surtout, l’Amour vous donne des ailes ! Vous avez envie de conquérir le monde. Ou plutôt il vous appartient déjà. Rien ne vous fait peur. Vous vous sentez invincible. Prête à tout affronter. Vous êtes dopée à l’Amour !

