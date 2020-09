Au programme familial: Netflix signe le prince Harry et Meghan

Au printemps, Harry et Meghan se séparent de la famille royale britannique. Maintenant, ils semblent avoir trouvé leur nouvelle destination: avec le service de streaming américain Netflix. Ils ont en tête un «programme familial inspirant».

Le prince Harry et la duchesse Meghan se lancent dans l’industrie cinématographique: le couple produira des films et des séries pour Netflix à l’avenir, comme l’a annoncé le service de streaming. Cela comprend également des documentaires, des films et des offres pour les enfants. “Nous allons nous concentrer sur la création de contenu qui informe, mais qui donne aussi de l’espoir”, a déclaré un communiqué des Royals. En tant que parents, il est également important pour eux d’avoir des «programmes familiaux inspirants».

Le couple a fondé sa propre société de production pour cela, a rapporté le New York Times. Harry et Meghan pourraient également apparaître devant la caméra pour des documentaires. L’ex-actrice Meghan, qui a été vue dans la série juridique “Suits”, entre autres, n’a pas l’intention de reprendre le théâtre.

Le contrat durerait plusieurs années. Le montant d’argent que reçoit le couple royal n’a pas été initialement publié. Selon les médias américains, les deux hommes avaient déjà eu des entretiens avec d’autres services de streaming et fournisseurs de télévision. “Harry et Meghan ont inspiré des millions de personnes dans le monde par leur authenticité, leur optimisme et leur leadership”, a déclaré le patron de Netflix, Ted Sarandos, selon un communiqué. “Nous sommes extrêmement fiers que vous ayez choisi Netflix comme votre maison créative.”

La situation gagnant-gagnant

La “portée sans précédent” de Netflix les aidera à partager “un contenu efficace qui déclenche l’action”, ont déclaré Harry et Meghan. Netflix compte environ 193 millions d’abonnés dans le monde – mais est constamment en concurrence avec de nombreux autres fournisseurs de streaming et sous une pression constante pour proposer des offres nouvelles et à la mode. En 2018, le fournisseur a engagé l’ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle.

Selon les médias, Harry et Meghan travaillent déjà sur une série animée sur les femmes inspirantes. La semaine dernière, le documentaire “Rising Phoenix” est sorti sur Netflix, qui parle des Jeux Paralympiques et dans lequel Harry apparaît.

Harry et Meghan ont récemment acheté une maison dans la ville côtière californienne de Santa Barbara. Là, ils vivent avec leur fils Archie, âgé d’un an. Avant cela, ils ont vécu pendant une courte période dans la métropole américaine de Los Angeles et sur l’île de Vancouver au Canada. Le couple s’est séparé de la famille royale au printemps et a annoncé qu’il souhaitait être financièrement indépendant.