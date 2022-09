Apple prévoit-il des différences encore plus importantes dans les modèles d’iPhone 15 ?

Les nouveaux modèles d’iPhone 14 viennent tout juste d’arriver sur le marché, et la rumeur bourdonne déjà sur le successeur. Selon un initié bien connu d’Apple, l’iPhone 15 Pro Max pourrait être encore plus distinct de l’iPhone 15 Pro. Et cela a une raison particulière.

Les clients sont attirés vers des modèles haut de gamme plus chers avec des fonctionnalités exclusives. Apparemment, en raison des fonctions supplémentaires, beaucoup plus d’utilisateurs optent pour les modèles Pro de l’iPhone 14. Selon l’initié reconnu d’Apple Ming Chi Kuo la variante de 6,7 pouces représente environ 60% de cela croissance globale des commandes pour les nouveaux modèles Pro. Cependant, cette tendance pourrait entraîner des différences encore plus importantes dans les modèles de la prochaine génération d’iPhone.

Des fonctionnalités exclusives pour l’iPhone 15 Pro Max ?

Comme le poursuit l’initié d’Apple, Apple pourrait également s’appuyer sur des différences de fonctionnalités plus importantes entre les modèles Pro et Pro Max à l’avenir en raison du succès de l’iPhone 14 Pro Max. – par exemple sous la forme de fonctionnalités encore plus exclusives réservées à l’iPhone 15 Pro Max.

Une fonctionnalité exclusive pour l’iPhone 15 Pro Max pourrait être la nouvelle caméra périscope. Selon Ming-Chi Kuo, l’appareil photo avec un zoom optique puissant devrait être une fonctionnalité que l’iPhone 15 Pro ne pourrait pas avoir. L’avenir montrera quelles autres fonctionnalités devraient être réservées exclusivement aux utilisateurs de l’iPhone 15 Pro Max.