EA Motive devrait concentrer ses efforts sur la création d’une version améliorée de la suite maintenant que le remake de Dead Space est si fantastique

L’équipe d’EA Motive a révélé que Espace mort Remake est entré dans la phase alpha de développement, donc les choses semblent bien progresser.

Les créateurs du remake de Dead Space, qui ont donné la priorité à une communication ouverte et régulière avec les fans, ont exprimé leur bonheur d’avoir atteint le stade alpha dans un tweet partagé sur Twitter. De même, les écrivains sont probablement enthousiasmés par les progrès réalisés jusqu’à présent et ont une vision très optimiste de l’avenir.

Une fête a eu lieu dans l’entreprise hier pour marquer l’entrée de Dead Space en alpha il y a quelques semaines. Le tweet se lit comme suit : « Félicitations à toute l’équipe !

Le remake de Dead Space améliore le classique à bien des égards, en améliorant les décors et les objets et en ajoutant un éclairage holographique dynamique. De plus, de nouveaux effets visuels atmosphériques HDR et des ajustements audio pour des armes comme le Plasma Cutter et le Plasma Rifle ont été réalisés.

Le jeu a été amélioré en termes de jouabilité, y compris des séquences Zero-G mises à jour, un nouveau mécanisme de démembrement et d’autres changements.

Pour le Xbox Series X/S, PS5 et PC le 27 janvier 2023, le remake de Dead Space sera disponible. Il n’aura pas d’écrans de chargement et prendra en charge l’audio 3D sur les deux consoles.

De plus, il n’y aura pas de microtransactions, contrairement au controversé Dead Space 3. Dans les mois à venir, restez à l’écoute pour des informations supplémentaires et peut-être un nouveau gameplay.

Un gameplay plus fort, des décors spectaculaires et un Isaac Clarke plus sympathique font que Dead Space 2 se démarque. Les joueurs pourront peut-être voir toute l’action palpitante et la combinaison avancée à la mode d’Isaac dans un moteur contemporain si un remake est publié, avec toutes les améliorations apportées au remake de Dead Space transférées.

Alors que certaines personnes pourraient préférer l’original, d’autres aficionados de Dead Space préfèrent la suite, démontrant que les deux jeux offrent une valeur énorme. Dead Space 2 est donc, en toute logique, le prochain jeu à bénéficier d’une mise à jour.