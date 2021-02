Horoscope du jour Taureau du mardi 9 février 2021

Amour / Couple ****

Ce mardi, vous et votre moitié profiterez d’une période d’accalmie. Les querelles et les disputes sont maintenant loin derrière vous. C’est le grand moment de passer du bon temps à deux. Depuis le temps que vous le vouliez, ne laissez pas filer cette occasion de vous retrouver. Apprenez de nouveau à vous connaître. Vous êtes un nouveau couple ? il s’agit sûrement de la première réconciliation, alors il faut en profiter et marquer ce jour d’une pierre blanche avec une petite soirée romantique. 😉

Amour / Célibataire ****

Comme d’habitude, vous aimez votre vie de célibataire. Ce mardi, vous allez oublier votre envie de rester toute seule ! Aujourd’hui, vous allez faire une rencontre que les astres vont qualifier d’importante. Et apparemment c’est quelqu’un de proche de vous qui vous trouve attirante depuis un certain temps ! Laissez-vous aller, peut-être que c’est le bon. Sinon, ce sera pour vous le début d’une série de conquêtes ! De toutes les façons, vous y gagnerez en pouvoir de séduction, histoire sérieuse ou d’un soir !

Travail ****

Du côté du travail, tout semble être en votre faveur. Vous avez essuyé échec sur échec ? Ce mardi, vous devez changer cette mentalité ! Concentrez-vous sur votre avenir, le passé, c’est le passé ! Un avenir brillant vous attend dans le monde professionnel. Ne reculez devant rien, et ayez plus confiance en vous. Cela vous permettra d’avancer et de devenir plus forte. Surtout, faites face à vos peurs, et osez, oubliez cette timidité, et enfouissez-la au plus profond de votre être. Et puis, n’oubliez pas d’exprimer vos opinions pour vous affirmer.

Bien Être *****

Ce jour, votre dynamisme sera au rendez-vous : vous serez plus énergique que jamais ! En gros, vous serez au top de votre forme et vous irradierez de bonheur. Rien ne risquerait de vous perturber, ou de gâcher votre bonne humeur. Vous garderez cette joie de vivre tout au long de cette journée. Profitez-en au maximum, vous pourrez accomplir des choses exceptionnelles. Qui plus est, ce sentiment que vous ressentez pourra être transmis aux gens qui vous côtoient. Vous risquez de faire des jaloux, et alors ? 

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :