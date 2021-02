Le poisson est-il le nouveau poulet? Popeyes présente un nouveau sandwich à la plie cajun

Après le succès extrêmement viral de son sandwich au poulet frit, Popeyes arrive pour le poisson!

La chaîne de restauration rapide lance cette semaine son tout premier sandwich au poisson frit, le Cajun Flounder Sandwich. La nouvelle offre de menu, qui a été testée à Chicago l’année dernière, comprendra de la plie «légère et floconneuse» assaisonnée «dans un mélange d’assaisonnement Cajun doux et épicé de la marque Louisiane», a déclaré Popeyes dans un communiqué de presse.

Le nouveau sandwich au poisson de Popeyes comprend de la plie avec un enrobage croustillant. Popeyes

« Le filet frit est servi sur le même pain brioché grillé au beurre avec des cornichons séchés au tonneau que les fans connaissent et aiment du sandwich au poulet, avec la sauce tartare traditionnelle de Popeyes », a ajouté la société.

Pour tous les sceptiques du nouveau sandwich au poisson ou les fidèles de McDonald’s Filet-O-Fish, Popeyes propose une assurance sandwich, disponible pour 15 cents via l’application Popeyes. Le jour du lancement uniquement (11 février), quiconque commande le sandwich à la plie cajun et ne l’aime pas peut le faire remplacer par un sandwich au poulet, moyennant la souscription d’une assurance.

Le sandwich au poulet Popeyes est devenu viral, c’est le moins qu’on puisse dire, lorsqu’il est sorti en août 2019. Il s’est vendu dans les deux semaines suivant sa sortie et a été relancé en novembre de la même année. Il y a eu de longues files d’attente et même des rapports de violence alors que les gens se bousculaient pour mettre la main dessus.

Maintenant, plus d’un an après la frénésie du poulet frit, y a-t-il une guerre des sandwichs au poisson frit à l’horizon? Nous devrons attendre et voir – même si nous savons que les ventes de poisson, en général, ont grimpé en flèche pendant la pandémie.

en relation

Il y a eu une énorme augmentation des ventes de poisson et de fruits de mer dans les épiceries ces derniers mois, et selon un récent article de Bloomberg, cela pourrait être dû au fait que plus de gens cuisinent à la maison et expérimentent des recettes de poisson dans leurs propres cuisines, plutôt que de manger des fruits de mer. dans les restaurants.

Avec son nouveau sandwich, Popeyes capitalise peut-être sur le penchant actuel des Américains pour tout ce qui concerne le poisson (et le revêtement frit croustillant ne fait pas de mal non plus!).

Le sandwich à la plie cajun sera disponible dans les restaurants Popeyes et pour livraison dans tout le pays pour 4,49 € – un peu plus cher que son homologue au poulet à 3,99 € – pour une durée limitée à partir du jeudi 11 février. chaîne a déclaré qu’elle envisagerait d’en faire un ajout permanent au menu.