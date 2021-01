Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 361

Et ainsi, une autre semaine (et un mois!) Est arrivée à sa conclusion. Le temps passe vite quand vous vous amusez, n’est-ce pas? Comme le veut la tradition de Push Square, voici ce que nous jouons ce week-end.

Sammy Barker, éditeur

Je suis dans un endroit étrange avec Hitman 3 parce que j’adore toujours le jeu, mais j’ai parcouru à peu près tous les niveaux et pourrais pratiquement me frayer un chemin vers le Platine ce week-end. Mais je ne veux pas non plus que cela se termine. La solution? Je m’empêche un peu de jouer trop, juste pour que ça dure un peu plus longtemps.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Je me trouve dans une impasse après avoir abordé plusieurs critiques en succession rapide, alors cela semble être le bon moment pour revenir dans Sackboy: A Big Adventure. J’ai joué à ce jeu de plateforme délicieux, et c’est un jeu de lancement sous-estimé pour PS5, je pense. Je pourrais aussi jouer quelques séries de Slay the Spire, car je me suis souvenu qu’il existe et à quel point je l’aime.

Brett Posner-Ferdman, critique

Cette semaine, mon objectif est de faire une brèche majeure dans Cyber ​​Shadow, puisque cela est sorti il ​​y a quelques jours. J’aimerais aussi me lancer dans la bêta de RE: Verse ce week-end. Dans l’attente d’une autre semaine de frayeurs avec la franchise RE!

C’est ce à quoi nous jouons ce week-end, mais qu’en est-il de vous tous? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Qu’est-ce qui vous a occupé jusqu’à présent en 2021?