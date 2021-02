Chris Hemsworth partage sa plus grande règle pour maintenir son physique lors du tournage de Thor 4

Le MCU est rempli d’hommes et de femmes énormes et costauds débordant de développement musculaire. Le seul membre de la distribution qui est le plus admiré pour son physique est Chris Hemsworth. La Thor l’acteur est connu pour prendre son entraînement physique très au sérieux. Dans une récente interview avec Men’s Health, Hemsworth a estimé que la règle la plus importante pour rester en forme est de faire les exercices qui vous intéressent et d’expérimenter constamment vos entraînements alors qu’il entreprend la première étape du tir. Thor: l’amour et le tonnerre.

«Je parle à beaucoup de gens qui me disent: ‘Oh, je déteste juste l’entraînement’. Je me dis ‘Qu’est-ce que tu fais?’ « Oh, je viens de courir. Mais je n’aime pas courir. » Je suis comme « Ne cours pas alors! » Je ne cours pas. Je fais beaucoup de choses différentes. Vous devez être un explorateur dans le monde du fitness et de l’exercice et être constamment à la recherche de quelque chose de nouveau. «

À une hauteur imposante de 6 ′ 3 ″, Chris Hemsworth n’a pas à travailler très dur pour avoir l’air intimidant. Mais l’acteur australien a tout fait après avoir été choisi comme Thor, transformant son physique de surfeur maigre en quelque chose digne du dieu nordique du tonnerre. Dans les années depuis le premier Thor film est sorti, Hemsworth a maintenu un régime régulier d’entraînement et de nutrition, de mieux en mieux à chaque nouvelle sortie du MCU.

Tout cela ne veut pas dire que l’acteur a peur de redevenir maigre. Pour faire de 2015 Au coeur de la mer, Hemsworth a perdu 33 livres pour représenter Owen Chase, un homme qui a passé 90 jours échoué en mer après qu’une énorme baleine ait détruit le navire sur lequel il se trouvait. Pour beaucoup, tasser à nouveau le muscle après une perte de poids aussi drastique serait une tâche ardue. Mais Hemsworth admet que l’exercice est un mode de vie pour lui, plutôt que quelque chose qu’il fait juste pour le travail.

«Mon corps s’arrête quand j’arrête de faire de l’exercice. Je ne me sens tout simplement pas bien. J’aime ça pendant quelques jours, puis tout commence à me faire mal. J’ai mal et il y a une inflammation, mon dos est raide. Je suis juste bien conscient que pour vivre en meilleure santé et plus heureux, je dois continuer à bouger. «

Tout en jouant le rôle principal dans le Thor les films sont une raison suffisante pour ne jamais quitter le gymnase, Hemsworth a maintenant une motivation supplémentaire pour devenir plus grand et plus costaud que jamais. L’acteur jouera bientôt le rôle de la superstar de la WWE Hulk Hogan dans un biopic basé sur la vie du lutteur emblématique. Hogan était vénéré pour son physique impressionnant, en particulier ses pythons de 24 pouces, et Hemsworth a confirmé qu’il s’entraînait plus que jamais pour incarner le Hulkster.

Pour l’instant, l’acteur est occupé à tourner Thor 4 avec Natalie Portman et Christian Bale, où des photos des coulisses ont confirmé que le dieu du tonnerre a maintenant perdu le poids supplémentaire de son Avengers: Fin de partie phase, et revient à ressembler à un train de marchandises humain. La santé des hommes.

