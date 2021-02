Comment obtenir du bois fin à Valheim

Vous aurez besoin d’obtenir du bois fin pour plusieurs recettes d’artisanat dans Valheim, comme la chaloupe et la proue fine, voici donc où et comment obtenir du bois fin Valheim.

Où trouver du bois précieux à Valheim

Vous pouvez obtenir du bois fin Valheim à partir de bouleaux et de chênes dans le biome des prés en les coupant avec une hache. Vous devrez également utiliser au moins une hache en bronze ou plus, car vous ne pouvez pas couper l’un ou l’autre des arbres avec une hache en pierre de niveau bas. Cela dit, vous pouvez fabriquer une hache en bronze avec les matériaux suivants.

Pour fabriquer une hache en bronze, vous aurez besoin des matériaux suivants à l’intérieur d’une forge:

Une fois que vous avez fabriqué votre hache en bronze, vous pouvez couper des bouleaux et des chênes pour obtenir du bois fin.

En rapport: Comment construire un navire à Valheim

Autres moyens d’obtenir du bois fin à Valheim

Outre l’abattage de certains arbres, il existe de nombreuses façons d’obtenir du bois fin Valheim. Pour commencer, vous pouvez obtenir du bois fin en récoltant des épaves qui fraient parfois au large des prairies et du biome de la forêt noire; Parallèlement à cela, vous pouvez également inciter les trolls à briser les arbres pour vous.

Vous pouvez également abattre des hêtres et les faire tomber sur des bouleaux et des chênes; cependant, cette méthode sera probablement la moins fiable pour obtenir du bois fin. Une fois que vous avez obtenu du bois fin quel que soit le processus, nous vous recommandons de placer un coffre séparé avec votre bois de base et votre bois ancien, car les trois types de bois sont nécessaires pour plusieurs recettes spécifiques du jeu.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment créer un établi et comment obtenir la Swamp Key Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.