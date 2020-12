Honda S2000 de retour? De nouvelles rumeurs suggèrent que oui

Longtemps discuté et souhaité, le retour du Honda S2000 il a été successivement promis et réfuté. Maintenant, il semble y avoir une «lumière au bout du tunnel» pour tous ceux qui aspirent au retour du célèbre roadster Japonais.

Selon le magazine «Forbes», une source au sein de la marque japonaise aurait révélé que le commercialisation Honda étudiera la faisabilité du retour du S2000, essayant de comprendre s’il y aura encore un marché pour un modèle avec ses caractéristiques.

Selon cette source, si la nouvelle Honda S2000 arrive, elle restera très fidèle au concept de base de l’original: la même architecture (moteur longitudinal avant et propulsion arrière), dimensions compactes (l’original mesurait 4,1 m de long et 1 , 75 m de large), deux sièges et un poids relativement faible.

Selon Forbes, un poids relativement faible se traduit par moins de 3000 livres (livres), soit moins de 1360 kg, une valeur raisonnable pour aujourd’hui, compte tenu des niveaux de sécurité requis. Malgré tout, pour atteindre cet objectif de poids, Honda devra souvent recourir à l’aluminium et même à la fibre de carbone pour la nouvelle S2000.

Moteur? Probablement turbo

L’une des caractéristiques de la précédente S2000 était son F20C à quatre cylindres à aspiration naturelle, capable de plus de 8000 tr / min – d’autres fois… Si un nouveau S2000 doit avoir lieu, selon la source Forbes, ce sera le moteur de la Civic Type R, le K20C – 2,0 l turbo, 320 ch et 400 Nm – le candidat le plus susceptible de l’équiper. Cela nécessitera quelques adaptations, car le moteur de la Civic Type R est positionné transversalement à l’avant, tandis que dans le S2000, le moteur tournera à 90 ° pour être positionné longitudinalement.

320 ch est un bond considérable par rapport aux 240 ch d’origine, mais cette source indique que la valeur finale pourrait même atteindre 350 ch!

Est-ce même possible?

Fait intéressant, cette hypothèse semble être contraire à la philosophie que Honda adopte, en choisissant, par exemple, d’électrifier sa gamme en Europe. De plus, même en 2018, Hayato Mori, directeur principal de Honda pour la planification des produits au Canada, a déclaré qu’une étude de marché avait révélé qu’il n’y avait pas assez de demande pour un modèle comme le S2000 et qu’il serait impossible de profiter d’un modèle avec ceux-ci. les caractéristiques.

De la part du PDG de Honda, Takahiro Hachigo, en 2017, la possibilité du retour du S2000 semblait moins lointaine, mais non moins difficile, affirmant alors qu’il n’était pas encore temps de «ressusciter» le modèle emblématique.

À l’époque, le PDG de Honda a déclaré: «Dans le monde entier, de plus en plus de voix ont exprimé le désir de réinventer la S2000. Il n’est pas encore temps. Nous avons besoin de temps pour décider si le S2000 est réinventé ou non. Si la commercialisation enquêter et voir que cela en vaut la peine, peut-être que c’est possible ».

Cela dit, en 2024, Honda considérera qu’il est temps de ramener la bien-aimée roadster? Cela pourrait-il être électrifié comme il le sera avec la prochaine Civic Type R? Qu’est-ce que tu penses? Souhaitez-vous le revoir sur la route ou préférez-vous qu’il reste dans les livres d’histoire?

