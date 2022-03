GTA 5 dans le TEST : Le chef-d’œuvre légendaire convainc sur PS5 et Xbox Series X !

grand vol automatique 5 est un chef-d’oeuvre légendaire, qui maintient des générations – dans ce cas, trois générations de consoles. Depuis la sortie originale en septembre 2013 pour PS3 et Xbox 360 et le remaster pour PS4 et Xbox One l’année suivante, voici ce qui suit Re-remaster pour les consoles de nouvelle génération actuelles. GTA 5 les atteint maintenant aussi PS5 et Xbox série X! Mais comment le jeu, qui a maintenant plus de 8 ans, s’en sort-il aujourd’hui ? Nous le découvrirons dans le test.

GTA 5 en test : la version next-gen pour PS5 & Xbox Series X

Certes, les fans sont plus susceptibles de se joindre à GTA 6 souhaite comme une aventure de Los Santos remaniée deux fois avec Michael, Trevor et Franklin. Mais Rockstar Games Après tout, il travaille déjà à plein régime sur son successeur et le re-plat de « GTA 5 » a sa justification. Après tout, avec 155 millions d’unités vendues et 6 milliards de dollars de ventes à ce jour, il est considéré comme l’un des succès exceptionnels absolus de toute l’histoire des jeux vidéo.

Los Santos brille d’une nouvelle splendeur

Pour ma part, j’ai déjà terminé « GTA 5 » sur PS3 et PS4 et maintenant ça m’y ramène Los Santoscette fois sur le PS5. Et déjà les premiers pas dans la ville m’impressionnaient. Parce que sur la PS5, le jeu a vraiment l’air beaucoup plus net et netr que sur la PS4. Techniquement, le remaster de nouvelle génération obtient de bons résultats et m’a donné envie de jouer une troisième fois au mode histoire.

Les environs semblent étonnamment frais et rendre le jeu comme neuf. À la modèles de personnages mais alors vous pouvez voir que « GTA 5 » existe depuis quelques années. Cela ne m’a pas autant dérangé cependant.

Il existe trois modes graphiques au total : Jouez-vous dans mode Performance Quelques détails graphiques manquent dans la résolution 4K améliorée, mais vous pouvez suivre l’action dans un 60 FPS fluide. Au Mode fidélité vous avez 4K natif avec lancer de rayons et bénéficiez de textures et d’éclairage améliorés, mais vous devez accepter des compromis en termes de performances et vous devez vous contenter de 30 FPS et du bégaiement occasionnel.

Surtout, je peux le faire Mode « Performances RT » recommander. Ici, vous avez affaire à un mélange des deux modes précédents. Dire: 60 FPS, 4K amélioré et lancer de rayons. Du coup, le jeu rend vraiment bien sur les nouvelles consoles, même si personnellement j’aurais aimé quelques effets de reflets plus sympas, notamment sur les carrosseries et les façades vitrées – malheureusement absents malgré le ray tracing. Mais les environnements de « GTA 5 » sont maintenant en contraste avec les versions de console précédentes pour la première fois physiquement correct et authentiquement ombragé.

Les temps de chargement sont un rêve

Grace à SSD ultra-rapide où le Temps de chargement fortement réduits. Le jeu lui-même et le monde ouvert se chargent beaucoup plus rapidement que la version PC, par exemple. Les séquences de chargement misérablement longues, dans lesquelles vous pouviez même faire vos affaires à côté, appartiennent enfin au passé sur la nouvelle génération.

Intégration immersive DualSense

Rockstar n’a pas seulement lancé une version nouvelle génération de « GTA 5 », ils ont vraiment fait un effort pour apporter leur titre le plus réussi à nos jours avec style. Cela se reflète également dans la Fonctionnalités DualSense: Les déclencheurs adaptatifs sont vraiment confortables à conduire et à tirer, et le retour haptique ajoute beaucoup plus d’immersion au volant, lors d’accidents ou face à la myriade d’armes à feu.

La vache à lait est-elle traite ?

Heureusement, les fans de « GTA » ne sont pas invités à payer à nouveau le prix fort. La version PS5 et Xbox Series X de GTA 5 coûte en réalité environ 40 euros, et vous pouvez même la récupérer pendant la période de lancement nettement moins cher. Et GTA Online est actuellement disponible pour les membres PS Plus pendant trois mois libre.

©Rockstar Games

Pas de nouveau contenu solo, mais des extras en ligne

Le mode histoire est contenu identique aux versions précédentesà GTA en ligne Rockstar Games a proposé quelques innovations. Ainsi, les nouveaux arrivants peuvent utiliser le Constructeur de carrière obtenez une introduction simplifiée et il y a de nouveaux événements comme une course de rue avec un accent sur le réglage axé sur la performance. Mais j’aurais souhaité l’un ou l’autre contenu supplémentaire pour le mode histoire. Ghost of Tsushima a ceci dans la PS5 Director’s Cut glorieusement démontré avec l’île d’Iki.

Voici comment fonctionne le transfert de données de sauvegarde

Cependant, le transfert des données de stockage s’avère inutilement compliqué. Il est possible de transférer votre sauvegarde de la génération précédente de consoles, mais vous avez besoin d’un Compte Rockstar Social Club. Le mode Histoire vous oblige à télécharger d’abord votre sauvegarde de la version PS4 sur le Rockstar Social Club, puis à la télécharger à nouveau pour la version PS5. Cependant, vous pouvez transférer une partie sauvegardée quelle que soit la plateforme.

Au mode en ligne il y a la restriction qu’il y a pas de jeu croisé donne. Cela signifie : si vous jouez actuellement à « GTA Online » avec vos amis sur la PS4 et que vous passez à la version PS5, vous ne pouvez plus jouer ensemble – uniquement si vos amis ont également téléchargé la version PS5.

© Rockstar Games