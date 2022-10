Hoda a fait partie de la liste « 50 Over 50 » de Forbes – après que Savannah l’ait nominée !

Forbes a dévoilé jeudi sa deuxième liste annuelle de « 50 Over 50 » – et notre propre Hoda Kotb est mise en évidence parmi le groupe de 200 femmes incroyables.

La liste, élargie depuis sa création en 2021, vise à mettre en lumière les femmes de plus de 50 ans qui ont atteint le sommet de leur carrière dans la quarantaine et au-delà pour obtenir des succès remarquables et apporter des changements significatifs. Hoda, 58 ans, a été nominée pour figurer sur la liste par sa co-présentatrice de 45secondes.fr, Savannah Guthrie.

La liste 2022 de cette année a divisé ses leaders en quatre catégories : Style de vie, Impact, Argent et Entrepreneurs. Pour son travail de journaliste audiovisuelle, Hoda a été commémorée par Forbes pour son impact sur le paysage médiatique.

« Je n’ai jamais, jamais de ma vie été aussi heureux », a fait remarquer Hoda à Forbes. « Cette décennie de ma vie est de loin la meilleure décennie que j’ai jamais eue. »

Comme le note Forbes, Hoda était de longue date NBC News et « Dateline » correspondante lorsqu’elle a été sollicitée pour la première fois pour co-présenter AUJOURD’HUI avec Savannah en 2018.

À l’époque, Hoda avait 53 ans et elle faisait partie d’une anomalie. Auparavant, dans les 70 ans d’histoire d’aujourd’hui, les hommes étaient toujours assis au coin du chat devant ses caméras de diffusion.

« Il y avait toujours l’ancre du vieil homme et l’ancre de la jeune fille », a déclaré Hoda à Forbes. « Tu n’as jamais vu nous.”

Rebecca Miller / Forbes

Dans les années qui se sont écoulées depuis qu’ils sont devenus co-présentateurs d’AUJOURD’HUI, Savannah et Hoda ont été adoptés comme un duo puissant dont le soutien mutuel à la caméra et hors caméra ne semble pas avoir de limites.

Savannah, qui apparaît aux côtés de Hoda dans un long métrage d’accompagnement de Forbes écrit par leur collègue de NBC, Mika Brzezinski, co-animatrice de « Morning Joe », a qualifié Hoda de « profondément inspirante pour les femmes du monde entier ».

« Elle représente pour moi ce qu’est une femme moderne », a ajouté Savannah. « Elle est forte. Elle est belle. Elle est gentille. Elle est authentique. Elle est dévouée à sa famille. Elle entretient et cultive ses amitiés. Et c’est une incroyable professionnelle et une merveilleuse journaliste.

Au-delà de son succès sur AUJOURD’HUI, les autres réalisations de Hoda l’ont qualifiée pour le dernier indice de Forbes.

Maggie McGrath, rédactrice en chef de ForbesWomen, a également souligné le succès de Hoda en tant qu’auteur et mère.

Depuis 2010, Hoda a publié sept livres, dont son best-seller de 2020 « This Just Speaks to Me », une sélection de ses citations les plus appréciées. McGrath a également noté que de toutes les réalisations que Hoda a accomplies dans la quarantaine, la co-présentatrice est la plus fière d’être maman.

En 2017, Hoda a adopté le premier de ses deux enfants, dont elle est maintenant coparentale avec son ancien partenaire Joel Schiffman. Hoda et Schiffman ont adopté leur fille Haley Joy en février de la même année. Deux ans plus tard, en avril 2019, le couple a adopté Hope Catherine.

Parmi les femmes apparaissant aux côtés de Hoda dans « 50 Over 50 » de Forbes figurent Bobbi Brown (Business), Kris Jenner (Lifestyle) et Theresia Gouw (Money).

L’année dernière, Brzezinski, 55 ans, qui co-anime « Morning Joe » sur MSNBC avec Joe Scarborough et Willie Geist, a associé son initiative « Know Your Value » à Forbes pour le lancement inaugural de la liste « 50 Over 50 ». Elle est également l’auteur de plusieurs livres, dont « Comeback Careers » de 2011 avec sa belle-sœur Ginny Brzezinski.