Quentin Tarantino 101

En ce qui concerne les films et les médias d’aujourd’hui, certains acteurs et réalisateurs se démarquent plus que d’autres. Parmi les meilleurs réalisateurs, cependant, figure Quentin Tarantino. Si vous avez vu des films comme Kill Bill, Pulp Fiction et Jackie Brown, vous avez vu certaines de ses plus belles œuvres. Cependant, Tarantino – qui a un penchant pour être dans ses propres films, souvent dans des rôles secondaires – est bien plus qu’un simple réalisateur prolifique.

Photo : @tarantinoxx/Instagram

Compte tenu de sa capacité à créer des films de toutes sortes de styles – du sérieux au burlesque, du comique au charmant – il est devenu l’un des meilleurs esprits de l’industrie cinématographique de l’ère moderne. Parmi ses œuvres les plus populaires, citons Pulp Fiction.

Mettant en vedette Uma Thurman, John Travolta et Bruce Willis, cela raconte une incroyable histoire à plusieurs volets qui amène toutes sortes de protagonistes dans l’histoire. Ce type de narration a été utilisé à plusieurs reprises depuis et est probablement devenu l’un des moyens les plus importants d’amener plusieurs protagonistes dans la même intrigue.

Photo : @tarantinoxx/Instagram

L’une de ses autres œuvres majeures, cependant, est Reservoir Dogs. Un film sur une équipe de braqueurs élégamment habillés montre à quelle vitesse un vol peut mal tourner. Le film se distinguait à l’époque par un scénario d’une netteté remarquable, des niveaux de violence choquants et un meilleur regard sur la vie à travers les yeux d’un criminel. Sorti deux ans avant Pulp Fiction, ce film a joué un rôle majeur dans l’établissement de Tarantino comme l’expert virtuose qu’il est aujourd’hui.

Sans doute son plus grand travail, du moins aux yeux de certains, est Kill Bill. Ce film est considéré comme le film de vengeance ultime, sur un ancien assassin qui revient pour se venger des personnes qui ont ruiné sa vie. C’est un film unique et agréable qui tire bon nombre de ses idées des films de samouraïs japonais classiques, tout en les mélangeant avec la narration unique et l’écriture acerbe pour lesquelles Tarantino est devenu si célèbre.

Peu de réalisateurs peuvent prétendre avoir un trio de films aussi bon que les trois ci-dessus; ajoutez cependant les nombreux autres films de grande classe qu’il a réalisés, et il est facile de comprendre pourquoi Tarantino est considéré comme une légende au sein de la communauté cinématographique.