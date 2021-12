Tom Hardy pourrait faire une apparition dans Matrix 4

L’acteur a tourné une scène en tant que figurant lors du tournage de Let There Be Carnage, mais il n’est pas confirmé si cette scène a été retenue.

Le calendrier cinématographique de 2021 se terminera avec la suite la plus attendue de tous les temps, La matrice : les résurrections, qui sortira en salles et sera diffusé sur HBO Max le 22 décembre 2021. Le film établit une nouvelle ère, basée sur l’héritage de l’original La matrice trilogie, tout en continuant directement cette histoire qui s’est terminée par Les révolutions matricielles. Le film apporte les personnages originaux de la trilogie tout en ajoutant de nouveaux éléments, probablement pour façonner un nouvel ensemble d’histoires à continuer même après Résurrections. Au milieu de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, le film a Tom Hardy comme le dernier ajout à son immense distribution diversifiée.

L’actrice Jessica Henwick, qui joue un personnage appelé Bugs dans le film, a révélé comment Tom Hardy est entré en scène La matrice : les résurrections. Parler à repaire de geek, Henwick a dit que Tom Hardy est entré dans les décors de La matrice 4 lorsque les deux Résurrections et Hardy Venom : qu’il y ait un carnage étaient abattus à proximité d’endroits à San Francisco. Cela a donné lieu plus tôt à des hélicoptères de Résurrections’ la production entrant Venin 2. Mais ce croisement n’a pas duré là-bas. Henwick a révélé comment Tom Hardy vient de s’arrêter sur les plateaux de La matrice : les résurrections et s’est retrouvé en arrière-plan d’une des séquences. Cependant, Henwick ne sait pas si la coupe a été réellement réalisée dans la coupe finale du film.

Nous tournions à San Francisco en même temps que Venom 2, et j’ai rencontré Tom Hardy. Et donc, Tom Hardy et moi courons en arrière-plan d’une des scènes. Et je suis tellement curieux de voir s’il a fait la coupe.

C’est le deuxième film de l’année qui peut inclure ou non le camée de Tom Hardy, l’autre étant Spider-Man : Pas de chemin à la maison. En raison d’une photo partagée par Hardy portant un Pas de chemin à la maison chapeau de production, les gens spéculent que Hardy figurera dans le rôle d’Eddie Brock / Venom dans le prochain film MCU dans une certaine mesure, apportant ainsi le crossover multiversal officiel SSU-MCU. Cependant, aucun de ces deux camées Tom Hardy dans deux films différents n’est confirmé nulle part.

Si Hardy manque son camée dans La Matrice : Résurrections, ce serait une répétition de l’histoire car Hardy a déjà vu son camée coupé de Star Wars : Les Derniers Jedi, dans lequel il a enfilé un costume de stormtrooper.

La matrice : les résurrections revisite un monde de programmes et de machines préféré des fans, qui a marqué une série de films marquants dans le genre de science-fiction. Le film mettra également en vedette Yahya Abdul Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Lambert Wilson et Jonathan Groff.

Henwick a expliqué comment le film apporterait de nouveaux éléments mais ramènerait le public aux originaux, ce qui en ferait un voyage nostalgique :

La matrice : les résurrections sort en salles, ainsi que ses débuts sur HBO Max, le 22 décembre 2021.





