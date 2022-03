La cause du décès du capitaine de l’équipe de football de Stanford révélée

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez présentez un risque de suicide, veuillez appeler le Ligne de vie nationale américaine pour la prévention du suicide au 800-273-8255, textez HOME au 741741 ou allez à SpeakingOfSuicide.com/ressources pour des ressources supplémentaires.

Après que la capitaine de l’équipe féminine de football de l’Université de Stanford a été retrouvée insensible dans son dortoir plus tôt cette semaine, les responsables ont révélé jeudi qu’il semble que sa mort ait été auto-infligée et qu’il n’y ait aucune indication de jeu déloyal.

« Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre le décès de Katie Meyer, une étudiante, athlète et résidente du comté de Santa Clara bien-aimée, talentueuse et respectée », a déclaré un responsable du comté de Santa Clara dans un communiqué obtenu jeudi par NBC Bay Area. la gardienne de 22 ans, ajoutant qu’elle avait été déclarée morte le 1er mars.

Meyer était gardienne de but à Stanford, vue ici lors du match du championnat de soccer féminin de la Division I le 8 décembre 2019 à San Jose, en Californie. Stanford a battu la Caroline du Nord lors d’une fusillade. Jamie Schwaberow / NCAA Photos via Getty Images

« Le médecin légiste-coroner du comté de Santa Clara enquête sur la mort de Kathryn Meyer. Il n’y a aucune indication de jeu déloyal, et la mort de Meyer a été déterminée comme auto-infligée. »

L’Université de Stanford a confirmé la mort de Meyer dans une lettre envoyée mercredi à la communauté de l’école, écrivant que la défunte star du football était « extraordinairement engagée envers tout et tout le monde dans son monde ».

« Ses amis la décrivent comme une joueuse d’équipe plus grande que nature dans toutes ses activités, du choix d’une discipline académique, a-t-elle dit, ‘a changé ma perspective sur le monde et les défis très importants que nous devons travailler ensemble pour surmonter’ à la passion qu’elle a apporté au programme de football féminin Cardinal et aux sports féminins en général », indique la lettre.

Meyer a aidé Stanford à remporter le championnat de football féminin NCAA 2019 contre les Tar Heels de Caroline du Nord. Lors d’une séance de tirs au but pour la victoire, elle a effectué deux arrêts critiques pour remporter le championnat.

Meyer a soulevé le trophée après avoir battu les North Carolina Tar Heels pour remporter le match de championnat de Division I en 2019. Jamie Schwaberow / NCAA Photos via Getty Images

Meyer était un spécialiste des relations internationales avec une mineure en histoire et originaire de Newbury Park, en Californie.

Après que sa mort a été rendue publique mercredi, les hommages de tout le pays et de toute l’université ont afflué.

directeur sportif de Stanford, Bernard Muira déclaré que « toute la communauté de l’athlétisme a le cœur brisé et que Katie nous manquera profondément ».

L’équipe de football de l’école a posté une photo d’elle, écrivant simplement « Nous t’aimons, Katie. ❤️ »

Équipe féminine de basket-ball de Stanford a publié une déclaration la qualifiant de « brillante et pleine de vie », ajoutant qu’elle était l’une de leurs plus grandes supportrices qui assistait souvent aux matchs et les encourageait.

« Penser à une vie sans Katie est une vie sans une personne résolument authentique, audacieuse et brillante qui ne dégageait rien d’autre que de la confiance », a écrit l’équipe. « Katie était une légende sur et en dehors du terrain, elle était un leader, et son énergie contagieuse et son sourire se sont répercutés sur tout ce qu’elle a fait. »

Ils ont ajouté que Meyer avait été un grand défenseur du sport féminin et qu’ils étaient « tellement reconnaissants d’avoir connu et aimé Katie ».

« Stanford n’est pas et ne sera jamais pareil sans vous », a conclu leur déclaration. L’équipe a également partagé des photos lors d’une veillée aux chandelles en son honneur jeudi soir et vendredi, alors qu’ils se qualifiaient pour les demi-finales sur l’État de l’Oregon, l’équipe portait des bracelets faits à la main de ruban athlétique avec « KM » écrit dessus.

Même les équipes professionnelles ont rendu hommage à Meyer. Lors du match de pré-saison Orlando Pride vs Kansas City Current jeudi, les équipes se sont réunies pour rendre hommage.

Le compte Twitter Pac-12 a également partagé un hommage:

« Au nom de toute la famille Pac-12, nos pensées vont à la famille et aux amis de Katie Meyer, ainsi qu’aux @GoStanford & @StanfordWSoccer communauté dont elle était un membre bien-aimé », a déclaré la conférence. « Katie nous manquera beaucoup et restera dans nos cœurs. »