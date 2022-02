Une femme s’énerve contre sa sœur qui refuse d’utiliser la voix de bébé lorsqu’elle parle à sa fille

Une mère se demande si elle a tort et a demandé conseil au subreddit ‘AITA’ (Am I The A ** Hole) après s’être fâchée contre sa sœur pour ne pas avoir utilisé le langage de bébé lorsqu’elle s’adressait à sa fille.

La femme, 31 ans, a expliqué que sa sœur, 28 ans, s’occupe de sa fille environ une fois par mois.

« Elle est gentille avec moi et la baby-sitter de secours de mon mari, car ce n’est pas vraiment une enfant », a écrit la femme dans le post de Reddit.

La femme a continué en écrivant, elle sait que sa sœur aime et prend soin de sa nièce, mais une chose qui a toujours dérangé la femme est le fait que sa sœur parle à sa fille comme une adulte.

La sœur ne parle pas du tout à sa nièce, ce que la mère trouve irrespectueux.

« Je lui ai dit ce week-end que ça me dérangeait mais elle m’a balayée en disant qu’elle la traitait comme une personne », a-t-elle révélé.

La femme a également ajouté que sa sœur parlait tout le temps à ses chats d’une voix de bébé, mais lorsqu’elle a mentionné cela, sa sœur a expliqué que ses chats n’apprenaient jamais à parler, donc cela n’avait pas d’importance avec eux.

« J’ai l’impression qu’elle rejette mes sentiments de mère et donne la priorité à ses chats par rapport à sa nièce. »

La sœur pense que la femme est folle, et si cela la dérange à ce point, la femme devrait simplement trouver une autre baby-sitter pour sa fille.

Le mari de la femme pense qu’elle devrait laisser tomber le sujet parce qu’ils n’ont plus de baby-sitter d’urgence lorsqu’ils ont besoin de quelqu’un pour garder leur enfant.

La femme a terminé son message en demandant aux utilisateurs de Reddit si elle était le con ** pour s’être fâchée contre sa sœur.

La plupart des personnes sous le poste ont convenu que la mère avait tort d’avoir fait une si grande agitation de toute l’épreuve.

« Vous êtes censé leur parler comme des gens, ou des adultes comme vous le dites. C’est ainsi que leurs compétences linguistiques se développent, maintenant vous ne pouvez pas utiliser de mots de niveau SAT, mais ils devraient quand même être des mots », a commenté un utilisateur.

Certains utilisateurs étaient confus quant à l’âge de l’enfant, une personne ayant commenté : « [You’re the a**hole] bien sûr, mais aussi à moins que je ne l’aie manqué, nous ne savons pas si l’enfant a 6 mois ou 10 ans. Il y a peut-être un cas à défendre si nous parlons d’un ton d’adulte avec un bébé, mais sans plus d’informations, cela semble absolument insensé. »

Une autre personne a commenté : « Si l’enfant a moins d’un an, le langage de bébé est meilleur. Il exagère les parties du discours, ce qui les rend plus faciles à remarquer/comprendre. »

« Cependant, une personne qui ne le fait PAS n’est pas mal non plus, surtout si c’est quelqu’un que la fille voit une fois par semaine ou moins. »

Selon Today’s Parent, certaines formes de conversation de bébé (comme l’utilisation d’une voix chantante) peuvent en fait stimuler le développement du langage de votre bébé.

Cependant, les parents doivent éviter d’utiliser des mots absurdes ou mignons avec les nourrissons, car cela ne les aide pas à construire un vocabulaire.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.