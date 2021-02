Historia fait une apparition dans Shingeki no Kyojin Attack on Titan Saison 4 Episode 10

Attack on Titan: The Final Season est programmé avec un total de 16 épisodes. L’anime a récemment publié son 9ème épisode. Les téléspectateurs ont maintenant hâte de regarder Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 10. De plus, avec Eren retirant la désastreuse déclaration de guerre, la franchise AoT va bien. Dans cet épisode, nous discuterons de tous les petits et grands détails que vous devez savoir concernant le prochain épisode de SnK.

Attack on Titan est le meilleur anime que j’ai vu. La saison 4 a été incroyable. Besoin de l’épisode 10 maintenant. – iaml3viticus (@The_LeviCovin) 8 février 2021

Attack on Titan: The Final Season Episode 10

Le dixième épisode de la dernière saison s’intitule «A Sound Argument». Dans cet épisode, nous découvrirons enfin le point culminant de cet arc. Nous n’avons pas encore vu la réaction de l’ami d’Eren à cette attaque impitoyable contre Marley. De plus, Historia et d’autres officiels feront une apparition dans le prochain épisode.

Voici l’aperçu d’Attack on Titan Episode 69:

Où regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 10?

Attack on Titan Saison 4 Ep 10 sortira le 15 février 2021 à 12h10 JST. Tous les épisodes de l’anime Attack on Titan sont disponibles sur Funimation et Crunchyroll. De plus, vous pouvez diffuser Attack on Titan S4 E10 sur la même plateforme.

Attaque sur Titan Epi 69 membres du personnel

Il n’y a pas de mise à jour concernant les membres du personnel. Cependant, Akari Minagawa sera l’un des dix directeurs d’animation du prochain épisode d’AoT.

Attack on Titan S4 IMDb Notes –

Voici les notes IMDb pour la saison 4 de Shingeki no Kyojin en cours –