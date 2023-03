Sons of the Forest : Que peuvent faire les traceurs GPS ? Description et localité

Puis c’est arrivé à nouveau. Vous avez une place intéressante dans Fils de la forêt trouvé que vous aimeriez revoir plus tard dans le jeu, mais vous ne vous souvenez tout simplement pas du chemin. Dans de tels cas, vous en avez certainement besoin Traqueur GPSqui marque l’endroit sur la carte pour vous.

Heureusement pour vous, il y en a trois localisateurs dans le jeu d’horreur de survie par Jeux de fin de soirée pour trouver, il suffit de connaître les endroits où chercher. Et c’est là que le nôtre entre en jeu Guide dans le jeu. Nous vous dirons qui Emplacements des trois trackers GPS et comment vous pouvez les utiliser de manière optimale.

Comment fonctionnent les traceurs GPS dans Sons of the Forest

Dès le début, vous profiterez de l’avantage que le traceur GPS vous apporte dans Sons of the Forest, après tout, votre fidèle le porte Compagnon Kelvin a déjà un appareil de suivi avec vous, vous pouvez donc toujours savoir exactement où se trouve votre ami. Appelez-les simplement Carte et Kelvin sera marqué en conséquence pour vous là-bas.

C’est aussi au Virginie mutante possible, tant qu’elle a déjà suffisamment confiance en vous. Nous vous dirons comment le faire dans C’est ainsi que vous trouvez la compagne et que vous l’engagez comme alliée. Si vous êtes ami avec la femme à trois jambes et à trois bras, vous pouvez interagir avec elle et lui donner une arme ou un dispositif de repérage.

Les appareils peuvent également être utilisés pour exciter marquer des lieux sur l’île, afin que vous puissiez les visiter ultérieurement sans problème ni détour. Mais comme vous ne pouvez pas simplement poser les localisateurs au sol, vous devez les étapes suivantes pour utiliser l’appareil efficacement :

Cherchez l’endroit où vous en avez un Traqueur GPS veux utiliser

veux utiliser Choisit un baton dans l’inventaire et équipez-le dans le coin inférieur droit

dans l’inventaire et équipez-le dans le coin inférieur droit Tout en tenant le stick, cliquez sur le bouton droit de la souris

Maintenant, placez le bâton à l’endroit sélectionné dans le sol

Equipez maintenant le traceur GPS du boîte orange en inventaire

en inventaire Facultatif : Choisissez une icône pour le marqueur, cliquez avec le bouton droit pour faire défiler les choix d’icônes

: Choisissez une icône pour le marqueur, cliquez avec le bouton droit pour faire défiler les choix d’icônes Allez au bâton et place le tracker en haut

Une fois que vous avez mis en place ces étapes, le dispositif de suivi correspondant sera désormais à votre disposition affiché sur la carte, ce qui bien sûr peut être extrêmement utile. Vous pouvez utiliser le localisateur GPS par exemple près des camps de cannibales attacher afin de pouvoir mieux les éviter à l’avenir. Ou dans des endroits où il existe des ressources spéciales que vous souhaitez obtenir plus tard.

Mais tu pourrais aussi bien déjà le dernier bunker du jeu visitez et taguez pour y retourner une fois vos préparatifs terminés. Dans notre guide Comment puis-je terminer Sons of the Forest? C’est ainsi que vous pouvez atteindre la fin nous vous indiquerons l’emplacement du bunker et ce dont vous avez besoin pour le traverser.

Voici comment trouver les trois trackers GPS dans Sons of the Forest

Puisque tu as le bon Traqueur GPS pouvez appeler le vôtre dès le début, tout ce que vous avez à faire maintenant est de trouver le bon dispositif de suivi. Veuillez, ceux-ci vous sont indiqués sur la carte comme marqueurs violets déjà affichées, c’est pourquoi l’effort pour les trouver est limité. Si vous avez encore des problèmes, voici de l’aide.

Trouver le traceur GPS #1

Le premier localisateur GPS est situé loin au nord-ouest de la carte, à savoir sur le cadavre, sur le vôtre aussi le puissant fusil de chasse peuvent trouver. Nous vous expliquerons en détail comment trouver la bonne tombe dans notre guide L’arme la plus puissante du jeu : Trouvez un fusil de chasse dans Sons of the Forest. Alors au moins Virginie est déjà équipée.

Trouver le traceur GPS #2

La deuxième balise est tout aussi facile à trouver que la première, après tout ce localisateur est juste à côté d’un autre objet très précieux, à savoir le lampe de poche. Vous pouvez découvrir comment les trouver dans Trouver une lampe de poche à Sons of The Forest – emplacement avec carte en solution. Cherchez un autre cadavre ici et vous avez déjà deux nouveaux émetteurs pour votre traceur GPS.

Trouver le traceur GPS #3

La troisième est située tout comme les deux premières balises loin à l’ouest l’île habitée par des mutants. A savoir sur le cadavre qui vous a donné le pistolet peuvent trouver. Bien sûr, nous avons également un guide détaillé et utile prêt pour vous dans ce cas : Trouvez un pistolet et toutes les pièces jointes dans Sons of the Forest – emplacement expliqué.