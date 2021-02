Instagram prend au sérieux les messages privés: il désactivera les comptes de ceux qui envoient des messages abusifs

Instagram est devenu sérieux avec les messages privés. Le réseau social a annoncé sur son blog officiel qu’il allait durcir les mesures contre ceux qui franchissent la ligne dans les messages directs, atteignant le point de désactiver les comptes des utilisateurs qui envoient à plusieurs reprises des messages abusifs et enfreignent donc leurs règles contre les discours de haine.

Comme exposé à partir d’Instagram, lorsqu’un utilisateur envoie des messages abusifs et est détecté, les messages sont temporairement bloqués, de sorte qu’ils ne peuvent pas les envoyer pendant un certain temps. Désormais, si ce même utilisateur rechute et envoie à nouveau des messages abusifs, Instagram désactivera votre compte. Non seulement cela, mais cela désactivera les nouveaux comptes créés pour éviter les restrictions et ceux qui détectent qu’ils ne sont utilisés que pour envoyer des messages abusifs.

Les règles d’Instagram sur le discours de haine

L’annonce d’Instagram n’est pas accidentelle, mais elle fait suite à une récente polémique au Royaume-Uni, où certains footballeurs professionnels ont reçu Insultes racistes dans vos messages directs après avoir perdu un match. Parmi eux, Axel Tuanzebe et Anthony Martial, joueurs de Manchester United, qui ont perdu 2-1 il y a quelques semaines contre Sheffield United.

Selon Instagram, L’abus des messages directs est plus difficile à combattre parce que « les messages directs sont des conversations privées » et « nous n’utilisons pas la technologie pour détecter de manière proactive des contenus tels que le discours de haine ou l’intimidation dans les messages ». La politique d’Instagram en matière de discours de haine et d’abus est limpide. Il existe différents niveaux, mais Instagram explique ce qui suit:

<< Nous considérons que les discours ou les propos haineux incitent à la haine tout contenu qui attaque directement les gens pour ce que nous appelons des << caractéristiques protégées >>: race, origine ethnique, nationalité, handicap, religion, classe, orientation sexuelle, sexe, identité de genre et maladie sont graves. Nous considérons des expressions violentes ou déshumanisantes, des stéréotypes préjudiciables, des déclarations d’infériorité, des expressions de mépris, de rejet ou de rejet, des insultes ou des demandes d’exclusion ou de ségrégation à attaquer. Nous considérons l’âge comme une caractéristique protégée lorsqu’il est mentionné avec une autre caractéristique protégée Nous protégeons également les réfugiés, les migrants, les immigrants et les demandeurs d’asile contre les attaques graves, même si nous autorisons les commentaires et les critiques liés aux politiques d’immigration. De même, nous offrons également certaines protections pour des caractéristiques, telles que la profession, lorsqu’elles sont mentionnées avec une caractéristique protégée «

Selon les dernières données du rapport de transparence Instagram, au troisième trimestre 2020, ils ont été éliminés 6,5 millions de contenus liés au discours de haine, y compris le contenu envoyé par message direct. Selon Instagram, 95% du contenu supprimé a été trouvé avant même d’être signalé par un utilisateur.

Enfin, sur Instagram, ils prétendent travailler sur un nouvelle fonction conçu pour lutter contre les abus dans les messages directs qu’ils espèrent lancer dans les mois à venir.

Plus d’informations | Instagram