Le roi Richard III a fait assassiner les «  princes de la tour  », selon un historien

De nouveaux indices peuvent résoudre un mystère de meurtre royal datant d’il y a plus de 500 ans – et la conclusion est: le roi l’a fait.

Richard III a été couronné roi d’Angleterre en 1483, et beaucoup soupçonnent depuis longtemps qu’il a gagné le trône par l’assassinat de sang-froid de deux jeunes neveux qui se sont dressés sur son chemin – Edward V, 12 ans, et Richard, duc d’York, 9 ans. Après la mort du roi Édouard IV, Richard III a pris le pouvoir et emprisonné les jeunes dans le Tour de Londres . « Ils n’ont jamais été revus vivants », selon le Royaume-Uni Palais royaux historiques (HRP).

Les rumeurs abondaient selon lesquelles Richard avait ordonné la mort des princes, et la découverte d’une «source interne» jusque-là inconnue renforce le récit le plus accablant de la culpabilité du monarque, Tim Thornton, professeur d’histoire au département d’histoire, d’anglais, de linguistique et de musique à l’Université de Huddersfield en Angleterre, a écrit dans une nouvelle étude.

L’histoire dramatique des soi-disant Princes dans la Tour – « probablement le plus grand mystère de l’histoire britannique » – s’est déroulée dans un contexte de bouleversements politiques et de guerre civile en Angleterre, connue sous le nom de Guerre des Roses, a déclaré Thornton à 45Secondes.fr dans un e-mail. De 1455 à 1485, deux branches rivales de la dynastie Plantagenêt – qui comprenait quatre familles, ou maisons – se sont battues pour la Trône britannique . Édouard IV dirigea la maison d’York (représentée par une rose blanche) contre la maison de Lancastre (symbolisée par une rose rouge), dirigée par son cousin, le roi Henri VI.

Edward a finalement pris le dessus et est devenu roi; Le fils et héritier de Henry a été tué au combat en 1471, et Henry est mort plus tard cette année-là pendant son emprisonnement dans la tour, selon HRP. Mais alors que la maison d’York était désormais aux commandes, plus de sang serait bientôt versé lorsque Richard (le dernier roi de la maison d’York et le dernier Plantagenet) a fait sa propre offre pour la couronne, a rapporté Thornton le 28 décembre 2020 dans Le Journal de l’Association Historique .

Avec la mort d’Edward, Richard a été nommé Lord Protector of Edward’s héritier. Dans les premiers actes de protection de Richard, il a convaincu le Parlement de déclarer illégitimes les fils du roi mort; il a exécuté les préposés et les partisans du jeune Edward; il plaça le prince dans la tour «pour sa protection»; et il a ordonné l’incarcération du jeune Richard. Les observations publiques des garçons ont cessé, certains supposant le pire – que les princes avaient été assassinés.

« Après que Richard III ait été vaincu et tué à Bosworth en août 1485, les écrivains l’ont de plus en plus lié à la mort des princes », a déclaré Thornton. Mais ces récits étaient fondés sur des spéculations, et de nombreux détails sur le sort des princes restaient insaisissables, comme quand et comment ils sont morts (les accusations incluaient noyade, poison, suffocation, famine et « une forme inconnue de destruction violente », a rapporté Thornton).

Richard était-il vraiment un cerveau meurtrier? Certains historiens ont soutenu que le roi n’avait aucune raison d’ordonner la mort des princes, affirmant que de telles histoires étaient une propagande vicieuse perpétuée par ses ennemis. Mais cette position ignore les motifs clairs et les circonstances suspectes, telles que la disparition fortuite des garçons au moment où Richard a pris le trône, «quand, directement ou indirectement, il a eu l’occasion et probablement le motif de supprimer un foyer potentiel d’opposition à son pouvoir », a déclaré Thornton. « Mais c’est une preuve indirecte, et a, jusqu’à présent, laissé beaucoup d’espace pour contester le récit central du meurtre. »

« Les deux princes Edward et Richard dans la tour », peinte en 1878 par Sir John Everett Millais, qui fait maintenant partie de la collection Royal Holloway de l’Université de Londres. Sur la photo, Edward V, roi d’Angleterre, et Richard de Shrewsbury, duc d’York, pendant leur emprisonnement en 1483. (Crédit d’image: GL Archive / Alamy Stock Photo)

« Détail circonstanciel précis »

L’une des œuvres les plus convaincantes pour argumenter la culpabilité du roi est « L’histoire du roi Richard III » de Sir Thomas More. Publié après l’exécution de More par le roi Henri VIII en 1535, il décrivait « un récit cohérent et détaillé des meurtres, du personnel impliqué et des ordres donnés », a écrit Thornton dans l’étude. Plus fourni « des détails circonstanciels précis » décrivant la nomination par le roi de Sir James Tyrell, membre du cercle restreint du roi Richard, pour mettre fin à la vie des princes.

Tyrell a ensuite chargé son chevalier, John Dighton, et un garde de la tour nommé Miles Forest de commettre l’acte mortel, a rapporté Thornton. Selon More, Dighton et Forest sont entrés tard dans la nuit dans la chambre des princes et ont étouffé les garçons endormis avec leurs oreillers et leur lit de plumes.

Dans les siècles qui suivirent, le livre de More « devint rapidement le récit dominant de la prise du trône par Richard et du sort des princes », inspirant même la représentation par William Shakespeare du roi Richard comme un tyran lâche et sanguinaire dans la pièce « Richard III », Thornton dit dans l’e-mail. Mais More n’a jamais révélé qui lui avait parlé de ces détails macabres.

Maintenant, l’étude de Thornton suggère la source de cette information: les fils de l’un des tueurs.

On sait peu de choses sur Dighton et Forest, et tous deux étaient morts lorsque More a commencé à écrire son récit des meurtres présumés. Cependant, Forest avait deux fils – Edward et Miles – qui étaient encore en vie à l’époque. De plus, les deux hommes étaient des membres privilégiés de la cour du roi Henri VIII tout au long des premières décennies du XVIe siècle, ce qui les aurait placés dans les mêmes cercles sociaux que More, a découvert Thornton.

« More avait un accès direct aux fils d’un homme qui était dans la Tour avec les princes en 1483, et qui, selon More, était le meurtrier en chef », expliqua-t-il. La nouvelle révélation fournit une source plausible pour les affirmations de More selon lesquelles le roi Richard III a donné l’ordre initial pour l’exécution des princes, a déclaré Thornton.

«Ces preuves ouvrent la forte possibilité qu’Edward et Miles junior aient été la chaîne d’information sur les meurtres», qui leur a été donnée par leur père ou leur mère, a écrit Thornton dans l’étude. « Loin d’être purement de la propagande ou une broderie beaucoup plus tardive d’histoires vagues antérieures, le récit de More a donc potentiellement fait appel à un accès très immédiat aux membres de la famille de l’un des meurtriers présumés », at-il dit.

