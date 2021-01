« Bridgerton », Phoebe Dynevor: qui est-elle, âge, famille et petit ami, carrière, photos Instagram et tout sur elle

Phoebe Dynevor, la dernière star de Netflix pour « Bridgerton», A conquis le cœur de centaines de milliers de fans avec son interprétation de Daphné Bridgerton. Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, elle est apparue dans plusieurs émissions britanniques, dont « Waterloo Road » et « Prisoners Wives », et est la fille de l’actrice de « Coronation Street » Sally Dynevor.

L’interprète a laissé ses disciples désireux d’en savoir plus sur elle, puisqu’elle a attiré l’attention du monde entier dans le cadre du casting de « Bridgerton« . La série est devenue l’un des plus grands succès de la plateforme ces derniers jours, le drame d’époque qui explore l’amour, la trahison et le scandale.

« Bridgerton« , la série, est basée sur les romans les plus vendus de Julia Quinn qui suit la vie de la famille Bridgerton et leurs relations et intérêts amoureux. Le caractère de Phoebe et Daphné Bridgerton, décidez de former une alliance avec l’insaisissable duc de Hastings, interpreté par Page Regé-Jean.

Bien sûr, il y a beaucoup de rebondissements, ainsi qu’une fin explosive, donc si vous n’avez pas encore terminé la série, vous feriez mieux de bouger car les spoilers sont partout. En attendant d’en savoir plus sur la deuxième saison de « Bridgerton« , voici ce que vous devez savoir sur la star Phoebe Dynevor.

QUI EST PHOEBE DYNEVOR?

Phoebe Dynevor (Photo: le soleil)

Phoebe Dynevor est une actrice britannique de 25 ans d’âge qui est né en Manchester, le 17 avril 1995. Elle est la fille de Sally Dynevor et Tim Dynevor, la première étant une actrice célèbre. Il a un jeune frère nommé Samuelet une sœur cadette, Harriet. J’étudie dans le École maternelle d’Oakfield dans Altrincham et la École Cheadle Hulme dans Stockport.

La famille Dynevor Elle était dotée d’un talent pour les arts, car sa mère est l’actrice britannique bien connue Sally Dynevor, célèbre pour son rôle de Sally Webster dans le feuilleton britannique « Coronation Street « depuis 1984.

Le père, Tim Dynevor, s’est également développé dans le monde du divertissement en tant que scénariste. Phoebe Il vient d’une famille très proche et avec ses parents et ses frères et sœurs il est toujours heureux sur les réseaux sociaux.

Dans une interview avec Glamour UK, m’a dit: « La famille Bridgerton C’est une famille très proche et j’ai la même chose à la maison. Je suis très proche de mes parents et de ma famille; ils m’ont façonné à chaque fois. comme ils le pouvaient; ils ont été un système de soutien incroyable. «

CARRIÈRE ARTISTIQUE DE PHOEBE DYNEVOR

Phoebe Dynevor est la fille d’une actrice célèbre. Le talent court dans la famille (Photo: Netflix)

Dans 2009, Dynevor a obtenu son premier rôle en tant que Siobhan Mailey dans la cinquième saison de « Chemin Waterloo « . Il est également apparu dans divers drames britanniques tels que « Monroe « et « Les mousquetaires « . Il a eu un rôle de soutien dans les deux séries de « Épouses de prisonniers « comme la fille d’un gangster, Lauren.

Dans 2014 est apparu dans la deuxième série de « Le village « et de 2015 à 2016 joué Martha Cratchit dans « Dickens « . Dans 2016 il a été annoncé que Dynevor Je jouerais aux côtés Luc Pasqualino et Rupert Grint dans « Snatch de Crackle « . La série a été lancée le 16 mars 2017 puis il a été renouvelé pour une deuxième saison. Dans 2017, Dynevor a rejoint le casting de « Plus jeune « dans un rôle récurrent en tant que Clare.

Dans 2020 a joué le rôle principal dans la série dramatique d’époque Netflix produit par Shonda Rhimes, «Bridgerton», jouant le rôle de Daphné Bridgerton. Dans une interview avec Heart.co.uk sur son personnage, Phoebe m’a dit:

«Lorsque vous rencontrez Daphné, c’est une jeune femme qui s’apprête à faire ses débuts sur le marché du mariage et qui a préparé toute sa vie pour ce moment. Elle croit qu’elle trouvera l’amour de son amour et vivra heureuse pour toujours, et dans sa tête, c’est tout un grand conte de fées, puis rapidement, évidemment, elle apprend que ce n’est pas vraiment le cas et que ce n’est pas ainsi que la vie fonctionne. . Et nous voyons à quel point elle sait peu de choses sur le monde, à quel point elle a été gâtée, et nous avons entrepris ce voyage avec elle à la découverte de la sexualité et de l’âge adulte. C’est une histoire de passage à l’âge adulte. «

AIMER LA VIE DE PHOEBE DYNEVOR

Phoebe Dynevor a eu une liaison avec Sean Teale (Photo: Celebsindepth)

Actuellement, il semble que Phoebe Dynevor Elle est célibataire. La star était déjà sortie avec l’acteur Sean Teale et le couple était très public sur leur romance. Ils ont souvent assisté ensemble au tapis rouge et aux événements publics, et ont partagé des mises à jour sur leurs médias sociaux.

Sean Teale, qui est connu pour ses rôles dans « Skins » et « Règne « , il est aussi un ami proche de l’acteur Luc Pasqualino, qui a partagé la vedette avec Phoebe « Les mousquetaires »Bien que l’on ne sache pas exactement comment ils se sont rencontrés, il est clair que Sean l’a déjà dépassée en raison de sa récente romance avec Jelly Gould.

Est-ce que PHOEBE DYNEVOR est tombée enceinte pendant le tournage de «BRIDGERTON»?

Phoebe elle n’est pas enceinte dans la vraie vie et elle n’était pas enceinte pendant le tournage « Bridgerton « . La rumeur est que son personnage Daphné tombe enceinte dans la finale explosive de « Bridgerton « , après une relation mouvementée avec son mari désormais, le duc de Hastings.

FAITS QUE VOUS NE SAVEZ PAS SUR PHOEBE DYNEVOR

Phoebe Dynevor (Photo: Elle)