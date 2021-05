Heure de sortie de Friends Reunion: voici quand elle sortira dans votre pays

Friends: The Reunion sortira sur HBO Max aux États-Unis et sur NOW au Royaume-Uni le 27 mai. Voici l’heure à laquelle il sort dans votre pays.

Cela fait 17 ans que Amis a diffusé son dernier épisode en 2004 et maintenant les fans sont finalement sur le point de vivre l’expérience tant attendue Amis réunion.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer seront tous de retour pour un épisode de retrouvailles unique et non scénarisé aux côtés d’autres acteurs emblématiques de l’émission et d’invités célèbres. À en juger par la bande-annonce, les fans pourront également voir les acteurs reconstituer certains des moments les plus mémorables de la série, participer à Amis anecdotes et jetez un regard émouvant sur les 10 années passées à filmer la série.

Amis: La Réunion sortira à 12h00 PDT sur HBO Max, le jeudi 27 mai. L’heure de sortie exacte de l’épisode de réunion variera en fonction de l’endroit d’où vous regardez et de la plate-forme à partir de laquelle vous diffusez. Voici un guide de certains des délais de sortie pour Amis: La Réunion à travers le monde.

Quelle heure est le Amis retrouvailles publiées sur HBO Max?

Les heures de sortie de Friends Reunion ont été révélées: voici quand il sortira dans votre pays. Image: HBO Max, Hulton Archive via Getty Images

Voici quand le Amis: La Réunion est libéré dans votre pays

Amis: La Réunion sortira sur HBO Max à 12 h 00, heure du Pacifique au Jeudi 27 mai. Cependant, il sera disponible pour diffuser sur différentes plates-formes en fonction de l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Amis: La Réunion sera également disponible sur ces plateformes au même moment que la première aux États-Unis.

Voici la liste complète des Amis: La Réunion heures de sortie en streaming:

États-Unis (HBO Max) – 12 h 00 PDT

États-Unis (HBO Max) – 3 AM EDT

Canada (Crave) – 12 h 00 PDT

Royaume-Uni (NOW TV) – 08h02 BST

Espagne (HBO España) – Heure de sortie non confirmée actuellement

Europe centrale (HBO Portugal et HBO Go) – Heure de sortie non confirmée actuellement

Suède, Danemark et Finlande (HBO Nordic) – Heure de sortie non confirmée actuellement

Moyen-Orient (OSN) – 11h GST

Asie du Sud-Est, Hong Kong et Taiwan (HBO Go) – 15 h SGT

Inde (ZEE5) – Heure de sortie actuellement non confirmée

Australie (Binge) – 17 h 00 AEST

Variety rapporte également que l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud devront malheureusement attendre pour voir les retrouvailles car HBO Max ne sera pas disponible dans la région avant la fin du mois de juin 2021.

L’épisode complet des retrouvailles sera également diffusé à la télévision dans certains pays le jour de sa sortie.

Quelle heure est Amis: La Réunion sorti au Royaume-Uni? Où pouvez-vous le regarder?

Amis: La Réunion sera disponible en streaming au Royaume-Uni sur NOW TV, et sortira en même temps que l’heure de sortie aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, Amis: La Réunion sera disponible pour regarder sur NOW TV à 8 h 00 BST au Jeudi 27 mai.

Vous devrez être abonné MAINTENANT pour regarder l’émission. NOW offrent actuellement 50% de réduction sur leur abonnement de 2 mois au divertissement pour 9,99 €.

Amis: La Réunion sera également diffusé sur Sky One à 20 h 00 le 27 mai.

