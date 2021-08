« Control Z 2 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après la mort de Luis, dans la deuxième saison de « Contrôle Z», série mexicaine Netflix, un mystérieux Avenger refuse de laisser le passé derrière lui et demande justice ? Il s’empare des réseaux sociaux de la victime et commence à menacer de représailles ceux qui ont fait de sa vie un enfer.

Une fois de plus, ce sera à Sofia de découvrir qui est derrière tout, mais plus il faudra de temps pour démasquer le responsable et ses véritables intentions, plus les élèves de l’École nationale seront attaqués.

Les premières victimes du Vengeur sont Darío et Ernesto, qui sont enterrés dans un cimetière. Ensuite, ils attaquent violemment Alex, allument un incendie dans la maison de Luis, et pendant la fête de Rosita, Maria est empoisonnée et il est révélé qu’elle a avorté avec l’aide d’une nouvelle amie, Claudia.

Le lendemain, Natalia apparaît à l’école après avoir vécu une nuit traumatisante, cependant, ce n’était pas à cause de l’Avenger mais à cause des trafiquants de drogue à qui elle doit de l’argent. Pendant ce temps, Sofia reçoit une menace de cesser d’enquêter sur l’identité de l’agresseur.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 DE « CONTROL Z » ?

Une dernière visite à la maison de Marta permet à Sofia de découvrir que tout ce que le vengeur a fait était inspiré des dessins de Luis, c’est-à-dire que le suivant sur la liste est Rosita. Alors que le protagoniste de « Contrôle Z« Concentré sur la protection de son partenaire, le personnage anonyme change ses médicaments et l’envoie à l’hôpital.

Pendant ce temps, Natalia et María tentent une dernière fois d’obtenir l’argent. Après l’échec de l’idée de l’application de rencontres, les sœurs décident de tromper le père de Javier pour qu’il leur donne l’argent dont ils ont besoin en échange des vidéos compromettantes. Cependant, cela va aussi mal, principalement parce que Javi arrive et les voit ensemble.

Alors que Gerry accepte d’être l’appât pour attraper le vengeur avec l’aide de Raul, Sofia révèle qu’elle a fait semblant de prendre les mauvaises pilules pour enfin découvrir la personne qui a tourmenté tout le monde au Collège national.

Vers la fin, il est révélé que le vengeur est Alex, qui oblige Gerry à enregistrer une vidéo de suicide et demande à Raúl de publier un sondage sur Instagram pour décider de l’avenir du tueur de Luis. Sofia et Javier arrivent à temps pour éviter une autre tragédie.

En apprenant que Natalia a été kidnappée, Javier veut utiliser l’argent qu’Alex a volé à Raúl pour la sauver. Celui qui était le hacker dans le premier opus objets et quand le nouveau réalisateur apparaît, tout le monde commence à se battre pour la mallette. Finalement, Susana tombe du toit et Pablo prend l’argent.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « CONTROL Z 2 » POUR LA SAISON 3 ?

La fin de la deuxième saison de « Contrôle Z« Il a quitté la route prêt pour un troisième versement, mais jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir du drame mexicain pour la jeunesse.

Susana survivra-t-elle à la chute ? Son état semble être grave, mais il respirait encore à la fin de la saison deux. Pablo utilisera-t-il l’argent pour sauver Natalia ? Qu’arrivera-t-il à Alex ? Comment vont-ils expliquer la situation ? Gerry va-t-il se rendre aux autorités ? Ce sont les principales questions auxquelles une troisième saison devra répondre.