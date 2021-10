Brendan Fraser rejoint « Batgirl » pour HBO Max

Le prochain film inspiré des personnages de « Batgirl » a ajouté un nouvel élément à sa distribution. Ce lundi 25 octobre, il a été confirmé que Brendan Fraser a rejoint le nouveau film qui sera produit en tant que contenu exclusif pour la plateforme HBO Max, qui mettra en vedette Leslie Grace dans le rôle principal jouant Barbara Gordon / Batgirl.

Selon Deadline, Fraser a été choisi pour incarner le méchant Firefly, qui pourrait être le principal antagoniste du film. Il est prévu que JK Simmons soit à nouveau chargé de jouer le commissaire Jim Gordon après sa participation à « Justice League », en plus de la confirmation de Jacob Scipio dans un rôle jusqu’à présent inconnu.

Ce ne sera pas la première fois que Brendan Fraser participe à une production liée à l’univers DC Comics. Depuis 2019, Fraser est chargé de prêter sa voix à Robotman dans la série « Doom Patrol », qui après la restructuration au format de la plateforme DC Universe, fait désormais partie de HBO Max, avec une troisième saison qui est arrivée sur le plate-forme en septembre dernier et avec des plans de renouvellement pour une quatrième saison.

Peu de détails ont été révélés sur l’histoire de « Batgirl », un film en développement actif depuis 2017, lorsque Joss Whedon était lié au projet. Désormais, le film sera réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, le duo responsable du film d’action « Bad Boys For Life », d’après un scénario de Christina Hodson, dont les œuvres incluent « Birds of Prey » et « The Flash ».

Brendan Fraser est principalement connu pour son travail dans la saga d’action « La Momie », ajoutant quelques rôles dans divers films comiques entre la fin des années 90 et le début des années 2000′, tels que « George of the Jungle », « Bedazzled », « Monkeybone » ou « Blast from the Past », disparaissant du cinéma à succès après de graves problèmes de santé à la suite de ses cascades au cinéma.

Après avoir présenté quelques petits rôles à la télévision au cours des dernières années, 2021 s’est avéré être une année de résurgence pour Fraser. Après avoir terminé le tournage de « The Whale », le nouveau film de Darren Aronofsky dans lequel il joue le rôle principal, il a reçu un second rôle dans « Killers of the Flower Moon », le nouveau film de Martin Scorsese.