Tout ce que nous pensons de la saison 2 de Bridgerton jusqu’à ce point

Cher lecteur, nous savons que vous êtes impatient d’obtenir des informations sur la famille Bridgerton.

Ainsi, Lady Whistledown – euh, EW – a choisi de rassembler tout ce que nous pensons de la deuxième période de Bridgerton et de tout mettre ici dans une feuille d’indignation pour votre examen.

L’arrangement à succès de Shondaland et Netflix revient à la création ce printemps, et nous sommes aussi impatients de voir la saison 2 que Queen Charlotte est de découvrir la personnalité de Lady Whistledown. Cependant, laissez ces morceaux de bavardage vous guider pour le moment.

« Le spectacle a été constamment décidé à être fondamentalement un livre pour chaque saison », a récemment déclaré le showrunner Chris Van Dusen à EW. Apparemment, ce modèle sera poursuivi la saison suivante.

La saison 1 était concentrée sur Daphné (Phoebe Dyvenor) et Simon (Regé-Jean Page) et leur faux-mariage devenu mariage, coupant dans une large mesure l’intrigue du premier conte Bridgerton de Julia Quinn, Le duc et moi.

La saison 2 utilisera le deuxième livre de l’arrangement, Le vicomte qui m’aimait, comme scénario essentiel. L’histoire place le frère aîné de Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey), comme son saint.

Dans le cas où elle suit attentivement le roman, la saison 2 découvrira Anthony se confrontant à Kate Sharma (le nom de famille a changé de Sheffield dans le roman) alors qu’il tente de nouer une union avec sa sœur, juste pour finir de manière exaspérante. intéressé par Kate.

Le showrunner Chris Van Dusen a fait signe à cette accentuation sur Anthony lors de la déclaration de la saison 2 sur The Today Show. « La saison 2, nous allons vraiment être avec le frère aîné de Bridgerton la saison prochaine, Lord Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey », a-t-il déclaré.

«Nous l’avons laissé vers la fin de la saison principale à une certaine intersection, alors je prévois de rebondir et de trouver comment il passe sur le marché matrimonial.»

La déclaration d’autorité de la saison 2 a également incité Anthony à «diriger la saison sociale».

Autant que cela compte pour lui, Bailey est impatient de se plonger dans cette prochaine section de la vie d’Anthony après la saison 1 en lui laissant un cœur en désordre alors qu’il manque de ce qui était nécessaire, le mouvement formidable de la chanteuse dramatique Sienne (Sabrina Bartlett) a négligé de corriger leur relation. «Au moment où vous amenez quelqu’un à la limite, c’est vraiment à ce moment-là que quelqu’un peut idéalement entrer dans sa vie et s’épanouir», a-t-il poussé à l’avance à EW.

Alors que le destin de quelques personnages sur l’arrangement reste incertain (si ce n’est pas trop de problèmes, donnez à Marina et Sienne la fin heureuse qu’ils méritent), il semble que la plupart des acteurs reviendront de loin. Beaucoup se sont demandé si, à la suite de la fin de la saison 1, Simon et Daphné seraient, de toute façon, un morceau de Bridgerton. Dans tous les cas, lorsque le showrunner Chris Van Dusen a déclaré la saison 2, il a garanti aux fans que le couple le plus cher serait de retour.

« Ils sont actuellement évidemment le duc et la duchesse de Hastings, mais dans mon cerveau, ils seront toujours des Bridgertons, et je pense qu’ils seront toujours importants pour la série », a-t-il déclaré.

Alors que chacun de nos meilleurs choix reviendra, il y aura également de nouveaux visages pour remuer la tonne.

La déclaration de projection solitaire significative pour la saison 2 jusqu’à présent est celle de Simone Ashley de Sex Education dans un travail important, comme Kate Sharma. Kate attirera l’attention d’Anthony et finira par n’être que le pouvoir attendu pour jeter à nouveau la famille Bridgerton dans le désordre.

Comme l’indique la représentation du personnage d’autorité, Kate est «récemment apparue à Londres» et est une «jeune femme brillante et tenace qui ne supporte aucune tête d’os – Anthony Bridgerton en particulier.»

Parlant de la personnalité de Kate dans les livres, Bailey a révélé à EW qu’il faisait confiance à son personnage «rencontre quelqu’un qui est aussi obstiné et ennuyé par Anthony que nous le sommes dans son ensemble», ajoutant qu’il pense que la variante du livre de Kate est une «splendide personnage. Elle sera idéalement la voix de la foule et après, ils trouveront quelque chose ensemble.

Au moment où Netflix a déclaré la restauration de la saison 2 pour Bridgerton en janvier, c’était avec la garantie que la création commencerait au printemps.

En février, Bailey a affirmé à EW qu’il avait effectivement commencé sa préparation, incorporant dans un vrai sens la préparation pour l’action. Il a également incité sans vergogne à rattraper ses capacités de croquet, se référant à l’un des regroupements les plus renommés de l’arrangement de livres du livre 2, un jeu de centre commercial de la famille Bridgerton. Cependant, il a remarqué qu’il était encore trop tôt pour commencer à développer ses favoris Regency adéquats.

Ni Shondaland ni Netflix n’ont à aucun moment donné avec autorité une date de début, mais le 14 mars, il semblait probable que la création était imminente. Luke Newton, qui joue Colin Bridgerton sur l’arrangement, a publié une progression de photographies Instagram avec l’inscription «Les jeunes hommes sont de retour».

Les photos l’ont inclus en tenue à cheval avec le costar Luke Thompson (Benedict Bridgerton), et Thompson et Bailey volant sur le plateau. Beaucoup ont accepté les images signalant que les caméras bougeaient une fois de plus, cependant, Newton a ajouté plus tard les hashtags «#throwback» et «# season1» pour expliquer que les photographies n’étaient pas nouvelles.

Sa co-vedette Nicola Coughlan, qui joue Penelope Featherington, a également affirmé sur son Twitter que la création n’avait pas commencé à ce stade. À la lumière d’un tweet annonçant le début du tournage, elle a répondu: «Pas à ce stade! Postiches et robes à faire encore bientôt! »

Alors que Le vicomte qui m’a aimé est un diagramme extraordinaire pour la saison, il y aura évidemment des changements et de nouvelles subtilités d’intrigue (de la même manière que dans la saison 1.

«Il y aura continuellement un contraste avec le matériel source», a récemment déclaré Van Dusen à EW, «Pourtant, les fanatiques des livres verront également que les composants qu’ils aiment des livres à l’écran:

la manière dont les parents discutent, la manière dont Violet aime ses enfants et les contes romantiques au cœur de chaque livre – ces sentiments émouvants et éclairants avec chacun des groupes passionnants de la route, et leur chaleur.

Bailey a répété la supposition que les fans devraient rester sur leurs gardes. « [Fans] peut simplement attendre beaucoup de tout le monde », a-t-il insisté. «C’était un prologue particulièrement étonnant au monde avec Daphné et Simon.

Cependant, il y a d’innombrables personnages splendides qui ont tellement de choses à jouer, alors ma peine serait de tirer le meilleur parti de votre année et de ne pas vous installer et de penser que vous comprenez ce qui va se passer.

