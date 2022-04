L’homme contre l’abeille de Netflix: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

L’énorme succès et populaire Mister Bean la star Rowan Atkinson jouera dans un nouveau projet, en tant que L’homme contre l’abeille marquera le retour de l’acteur à la télévision cet été. Atkinson a commencé sa carrière d’acteur en 1979 dans une émission spéciale où il a joué lui-même dans Le bal du policier secret. Au fil des ans, le comédien anglais est apparu dans plus de 30 séries télévisées et 20 films. Pour la plupart d’entre nous, nous nous souvenons de lui de la sitcom britannique Mister Bean – un homme puéril qui, la plupart du temps, crée des problèmes à son insu et à ceux qui l’entourent. L’acteur, qui a 67 ans, fera ses débuts sur Netflix en juin.

L’homme contre l’abeille reconnectera une fois de plus William Davies et Rowan Atkinson. Ils ont travaillé ensemble dans le passé sur le Johnny Anglais films. Davies est un scénariste qui a écrit pour plusieurs films comme Le chat botté, comment dresser votre dragonet Éloigné, pour n’en nommer que quelques-uns. David Kerr dirigera la série. Il fait ses débuts en tant que réalisateur avec Johnny English a encore frappé. Il a réalisé plusieurs drames et comédies télévisées primés comme Belles personnes, intérieur n ° 9, viande fraîche, etc. Karl Oskarsson sera le directeur de la photographie et Chris Clark sera le producteur exécutif. House Sitter Productions le produira principalement.

Voici tout ce que nous savons d’autre L’homme contre l’abeille jusqu’à présent.

TVI

Dans un communiqué publié par Netflix, le synopsis officiel de la nouvelle série à venir est :





L’acteur et comédien de renom Rowan Atkinson joue un nouveau personnage dans cette comédie délirante. Un homme se retrouve en guerre avec une abeille alors qu’il garde un manoir luxueux. Qui va gagner, et quels dommages irréparables seront causés dans le processus ?

Bien qu’aucune bande-annonce officielle ne soit encore sortie, le géant du streaming a publié une affiche qui montre Atkinson et l’abeille ayant un regard intense. Il met en scène une folle bataille entre l’insecte rayé noir et jaune et l’étoile.

Rowan Atkinson, qui jouera Trevor, a été choisi en septembre de l’année dernière. Jing Lusi de fous riches asiatiques la célébrité a récemment rejoint le casting. Selon Deadline, Lusi joue Nina, la propriétaire du luxueux manoir qui est gardé par Trevor (Atkinson). L’actrice britannique est devenue célèbre dans le monde entier pour son rôle dans le hit fracassant de 2018, Asiatiques riches et fous, et est également connu pour avoir joué dans Stan Lee’s Veinard et Gangs de Londres, une série nominée aux BAFTA. On la verra également dans un nouveau film de Netflix, Tom Harper’s Cœur de pierre, avec Jamie Dornan et Gal Gadot. Julian Rhind-Tutt jouera le mari de Nina, Christian, de Le bébé de Bridget Jones la célébrité. Greg McHugh jouera le jardinier et India Fowler jouera Maddy. Les autres membres de la distribution incluent Claudie Blakley, l’ex-femme de Trevor, et Tom Basden en tant qu’officier de police.





Statut de production





TVI

Avec chaque épisode d’une durée comprise entre 10 et 20 minutes, la première saison sera composée de 10 épisodes. Il s’agit d’un format d’exécution court rare pour Netflix, similaire à l’émission Mister Bean. La série Netflix a été tournée au cours de l’été 2021. Le tournage a eu lieu à Londres et, selon HertsLive, à Bovingdon, Hertfordshire également. Selon le journal The Bovingdon Villager, « le mot autour de Rowan Atkinson étant en ville s’est rapidement répandu, avec de nombreux villageois sortant pour jeter un coup d’œil. » Le tournage a également eu lieu à Aylesbury, Buckinghamshire. La petite ville se trouve dans le centre de l’Angleterre, juste au nord-est de Londres. La célèbre galerie pour enfants Roald Dahl se trouve dans la même ville.

Depuis novembre 2021, la série est entrée dans la phase de post-production. Après que Netflix a mis en place une équipe britannique pour développer la production dans le pays lui-même, cette série est l’un des nombreux géants du streaming fabriqués au Royaume-Uni. Anne Mensah, vice-présidente de la série originale, a déclaré : « La création d’une équipe entièrement basée au Royaume-Uni a toujours consisté à pouvoir mieux se connecter aux fantastiques créateurs de programmes que nous avons ici – pour fournir un espace aux scénaristes, producteurs, réalisateurs et acteurs qui se sent local, amical et familier, mais offre également aux talents la possibilité de faire des émissions qui auront un impact à l’échelle mondiale. »





Les fans de Rowan Atkinson peuvent également le regarder dans le prochain Willy Wonka prequel aux côtés d’Olivia Colman et du talentueux Timothée Chalamet. Le film suit Willy Wonka, le chocolatier incarné précédemment par Johnny Depp. Charlie et la chocolaterie est sorti en 2005, et ce prochain film suivra Wonka avant qu’il n’ouvre sa chocolaterie unique en son genre. Timothée jouera le rôle de la jeune version de Willy Wonka, alors qu’il n’y a pas encore de détails sur les rôles d’Olivia et Rowan.

La série comique Homme contre. Abeille sera diffusé dans le monde entier sur Netflix le vendredi 24 juin 2022.





