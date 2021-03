Le faucon et le soldat de l’hiver: qui sont les personnes sur la liste de Bucky?

La dernière série de MCU a commencé vendredi Le faucon et le soldat de l’hiver à Disney +. Les deux membres des Avengers doivent y être Sam Wilson et Bucky Barnes entre autres, un groupe appelé Flag smashers s’opposer. Cependant, en particulier pour l’ex-Winter Soldier, il s’agit également de réparer ses anciennes atrocités.

Depuis quelque temps, Bucky travaille sur une liste que nous aimerions examiner de plus près ici avec vous. Mais attention, nous ne serons pas tués quelques spoilers se déplacer vers l’épisode en cours.

Le faucon et le soldat de l’hiver: ces personnes sont sur la liste de réparation de Bucky

Lorsque nous voyons Bucky pour la première fois dans le premier épisode de «Le faucon et le soldat de l’hiver», il est assis avec un thérapeute pour lui parler de ses récentes expériences. Dans cette scène, nous apprenons une « liste de réparation » que Bucky garde et qui a plusieurs noms dessus.

Cependant, tout d’abord, il convient de noter que pas tous les noms sur la liste de Bucky se référer aux personnages des bandes dessinées. Certains ne sont probablement que des espaces réservés et n’ont donc pas une grande importance pour le MCU. Les noms pertinents sont:

A. Rostov

PW Hauser

H. Zemo

L. Kaminski

C. Kusnetsov

L. Atwood

Bucky en thérapie / © Marvel Studios

Nom # 1: Atwood

Atwood est le premier nom que nous apprenons ici. elle est une Sénateurqui ont favorisé grâce à elle Relations avec HYDRA est arrivé à sa position de pouvoir et en profite encore. Bucky les a trouvés et les a remis aux autorités. Dans le troisième volume de Série de bandes dessinées « Haunt of Horror » de Marvel il y a un personnage appelé Elmira Atwood, mais on ne sait pratiquement rien du personnage et c’était la première et la dernière apparition en même temps.

Nom n ° 2: Rostov

Chez A. Rostov, les créateurs de « The Falcon and the Winter Soldier » sont très susceptibles de jouer sur Andre Rostov, puisque celui-ci dans les bandes dessinées est un Connexion au soldat de l’hiver A. Il est un ancien général de l’URSS qui a servi de Garde dans un goulag a travaillé dans lequel Bucky Barnes a été emprisonné. Après avoir servi dans l’armée, André Rostov est devenu d’un Des tireurs d’élite assassinés, qui était très probablement le soldat de l’hiver.

Nom n ° 3: Hauser

Il y a un personnage dans Marvel Comics nommé Wilhelm Hauser qui en est un Officier nazi fait partie de l’un des Unités d’élite d’Hitler était.

Nom # 4: Zemo

Apparaît sans surprise Helmut Zemo qui est connu pour jouer également un rôle dans « The Falcon and the Winter Soldier ». Il est un ancien militaire de Sokoviequi a perdu sa famille lors des événements de Avengers: Age of Ultron. Dans « The First Avenger: Civil War », il s’est vengé des Avengers en les battant joué les uns contre les autres et a qualifié le Soldat de l’Hiver d’assassin du père de Black Panther, T’Chaka.

Zemo dans « Le faucon et le soldat de l’hiver » / © Marvel Studios

Nom # 5: Kaminski

Len Kaminski a travaillé pour Marvel en tant que Auteur et éditeur adjoint y compris des bandes dessinées pour «Fantastic Four» et «War Machine». La deuxième page de la liste de Bucky se lit comme suit: «S. Whitaker «est un autre nom d’une vraie personne, d’ailleurs. Steve Whitaker a travaillé chez Marvel en tant que Coloriste y compris les bandes dessinées « Et si …? ».

Nom n ° 6: Kuznetsov

Il n’y a pas de personnage de bande dessinée nommé Kuznetsov, mais il y en a un Kuznetsov. Ceci dans un Scientifique soviétiquequi était actif pendant la guerre froide. L’une de ses créations, le Robot Udarnik, une fois combattu contre Iron Man.

Avec cela, nous avons déjà travaillé sur la liste de recours de Bucky. « The Falcon and the Winter Soldier » est diffusé exclusivement sur Disney + tous les vendredis à 9 h.